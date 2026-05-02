Napoli empata 0-0 ante Como, que busca la Liga de Campeones, en la Serie A

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Scott McTominay del Napoli pelea por el balón con Lucas Da Cunha en el encuentro de la Serie A el sábado 2 de mayo del 2026. (Antonio Saiai/LaPresse via AP) AP

El Napoli estuvo cerca de marcar en dos ocasiones al final del partido: primero, con un remate de Scott McTominay que se fue desviado y luego Matteo Politano estrelló un disparo en el poste.

El Napoli, segundo en la tabla, quedó a nueve puntos del Inter, que recibe al Parma el domingo.

Tras este fin de semana, solo quedarán tres jornadas.

El Como, que es quinto, quedó a dos puntos de la Juventus, cuarta, que recibe al Hellas Verona el domingo.

Los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la Liga de Campeones.

Más temprano, el Udinese venció 2-0 al Torino con goles de Kingsley Ehizibue y Thomas Kristensen.

Más tarde, el Atalanta recibía al Genoa. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP