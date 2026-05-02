Murakami sacude su 13er jonrón y los Medias Blancas aplastan 8-2 a los Padres

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Munetaka Murakami, derecha, de los Medias Blancas de Chicago, celebra su cuadragular de tres carreras con sus compañeros Drew Romo (36) y Tristan Peters, izquierda, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el viernes 1 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

El batazo de tres carreras de Murakami rompió el empate con Aaron Judge y el cubano Yordan Álvarez en el liderato de las Grandes Ligas. El jonrón de Montgomery en la quinta le dio a Chicago su 14to juego de la temporada con múltiples cuadrangulares y una ventaja de 7-0.

Murakami y Montgomery conectaron jonrón en el mismo juego por séptima vez esta temporada. Es la mayor cantidad lograda por cualquier dúo de compañeros de equipo en los primeros 35 juegos de una campaña en la historia de las Grandes Ligas, según Elias y Sarah Langs.

El abridor de Chicago, Noah Schultz (2-1), permitió apenas dos imparables, ponchó a dos y dio tres bases por bolas en seis entradas sin permitir carreras. Salió de un atolladero con las bases llenas en la primera después de otorgar tres pasaportes.

Sam Antonacci se fue de 4-2 con una carrera impulsada por los Medias Blancas.

El primer hit de San Diego llegó con un sencillo del dominicano Fernando Tatis Jr. en la tercera. Conectó triple por primera vez esta temporada en la sexta para el segundo hit del equipo. Pero el jardinero derecho de Chicago, Austin Hays, hizo una atrapada cerca de la línea de foul mientras se caía, para terminar la sexta y mantener a Tatis en tercera.

Tatis terminó de 3-3 y anotó una de las dos carreras de San Diego en la octava con un sencillo de su compatriota Manny Machado.

El venezolano Germán Márquez (3-2) permitió siete carreras limpias y cinco hits en cinco entradas. Los Padres tenían marca de 4-1 en sus cinco aperturas previas esta temporada, incluidas victorias en sus últimas cuatro. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP