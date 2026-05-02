americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Murakami sacude su 13er jonrón y los Medias Blancas aplastan 8-2 a los Padres

SAN DIEGO (AP) — Munetaka Murakami conectó su 13er jonrón de la temporada, el mayor total de las Grandes Ligas, para coronar una segunda entrada de seis carreras; Colson Montgomery añadió su noveno cuadrangular, y los Medias Blancas de Chicago vencieron 8-2 a los Padres de San Diego la noche del viernes para su cuarta victoria consecutiva.

Munetaka Murakami, derecha, de los Medias Blancas de Chicago, celebra su cuadragular de tres carreras con sus compañeros Drew Romo (36) y Tristan Peters, izquierda, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el viernes 1 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
Munetaka Murakami, derecha, de los Medias Blancas de Chicago, celebra su cuadragular de tres carreras con sus compañeros Drew Romo (36) y Tristan Peters, izquierda, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el viernes 1 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

El batazo de tres carreras de Murakami rompió el empate con Aaron Judge y el cubano Yordan Álvarez en el liderato de las Grandes Ligas. El jonrón de Montgomery en la quinta le dio a Chicago su 14to juego de la temporada con múltiples cuadrangulares y una ventaja de 7-0.

Murakami y Montgomery conectaron jonrón en el mismo juego por séptima vez esta temporada. Es la mayor cantidad lograda por cualquier dúo de compañeros de equipo en los primeros 35 juegos de una campaña en la historia de las Grandes Ligas, según Elias y Sarah Langs.

El abridor de Chicago, Noah Schultz (2-1), permitió apenas dos imparables, ponchó a dos y dio tres bases por bolas en seis entradas sin permitir carreras. Salió de un atolladero con las bases llenas en la primera después de otorgar tres pasaportes.

Sam Antonacci se fue de 4-2 con una carrera impulsada por los Medias Blancas.

El primer hit de San Diego llegó con un sencillo del dominicano Fernando Tatis Jr. en la tercera. Conectó triple por primera vez esta temporada en la sexta para el segundo hit del equipo. Pero el jardinero derecho de Chicago, Austin Hays, hizo una atrapada cerca de la línea de foul mientras se caía, para terminar la sexta y mantener a Tatis en tercera.

Tatis terminó de 3-3 y anotó una de las dos carreras de San Diego en la octava con un sencillo de su compatriota Manny Machado.

El venezolano Germán Márquez (3-2) permitió siete carreras limpias y cinco hits en cinco entradas. Los Padres tenían marca de 4-1 en sus cinco aperturas previas esta temporada, incluidas victorias en sus últimas cuatro.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter