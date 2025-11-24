Miguel Rosenfeld: un arquitecto clave de la televisión hispana en Estados Unidos

Compartir en:









Miguel Rosenfeld, vinculado a Arcadia, ha dejado una huella notable en el ámbito de la televisión hispana en Estados Unidos. Su paso por cadenas como Telemundo, Univisión y Venevisión deja clara su capacidad para liderar con visión estratégica, creatividad y precisión en un mercado altamente competitivo y en constante evolución. A lo largo de su carrera, Rosenfeld no solo ha destacado por su talento creativo, sino también por su habilidad para comprender las dinámicas culturales que definen a la audiencia latina en Estados Unidos. Conocido por su enfoque integral, ha dedicado esfuerzos a entender el ADN cultural de los hispanos, identificar tendencias, anticipar cambios de consumo y convertir ideas complejas en formatos televisivos de impacto real y duradero.

Desde sus primeros años en Telemundo, Rosenfeld mostró un instinto natural para identificar lo que funciona y lo que no dentro de una industria que exige rapidez, precisión y capacidad de adaptación. Durante su etapa en la cadena, participó en una fase clave en la que Telemundo buscaba ampliar su identidad, elevar sus estándares y plantarse frente a su principal competidor con una propuesta más fuerte, moderna y conectada con las nuevas generaciones de televidentes. Su aporte contribuyó a dinamizar proyectos, fortalecer equipos y darle un nuevo ritmo a la narrativa televisiva hispana.

Posteriormente, en Univisión, Rosenfeld enfocó su trabajo hacia un público que estaba transformando por completo el mercado: los latinos nacidos en Estados Unidos, bilingües y biculturales. Esta audiencia híbrida combina español e inglés con naturalidad, consume contenido desde múltiples plataformas y exige una comunicación más auténtica, directa y fresca. Dentro de esta compleja transición generacional, Rosenfeld fue clave para diseñar estrategias que conectaran emocional y culturalmente con estos nuevos espectadores, logrando que la cadena evolucionara sin perder su esencia tradicional.

En su paso por Venevisión, Rosenfeld enfrentó un desafío distinto: equilibrar la tradición televisiva latinoamericana con las crecientes demandas globales de innovación tecnológica y creatividad. Su trabajo en la cadena venezolana permitió fusionar elementos clásicos de la televisión hispana con la inmediatez y exigencias del entorno digital, adaptando productos audiovisuales a audiencias cada vez más fragmentadas y con intereses muy diversos. En este contexto, Rosenfeld impulsó dinámicas de producción más ágiles, fomentó la integración de nuevas herramientas tecnológicas y contribuyó a que los equipos creativos adoptaran una mentalidad más global.

Hoy, desde Arcadia, su experiencia acumulada en diferentes mercados y estructuras corporativas le permite ofrecer una visión integral del negocio. Rosenfeld comprende que la televisión moderna exige mucho más que buenas ideas: requiere eficiencia operativa, equipos cohesionados, talento capacitado, análisis de datos, dominio de plataformas digitales y capacidad para anticiparse al comportamiento de una audiencia en constante cambio. Su rol en Arcadia lo coloca como un profesional capaz de abarcar todas estas áreas, desde la creación de contenido y la gestión de talento hasta la optimización de procesos internos y la expansión hacia nuevos modelos de distribución.

El nombre de Miguel Rosenfeld es sinónimo de creatividad, disciplina, enfoque estratégico y liderazgo humano. Quienes han trabajado con él coinciden en que su mayor fortaleza radica en su capacidad de inspirar a los equipos, identificar el potencial de cada integrante y dirigir proyectos complejos con claridad y determinación. Sus colegas destacan su habilidad para mantener la calma en situaciones de alta presión, su criterio sólido a la hora de tomar decisiones y su respeto profundo por la esencia cultural de la televisión en español.

Más allá de los éxitos profesionales, Rosenfeld ha dejado una marca significativa en la nueva generación de creativos, productores y ejecutivos hispanos que ven en él un modelo de constancia, profesionalismo y visión de futuro. Su trayectoria demuestra que la televisión hispana en Estados Unidos no solo puede competir, sino también innovar, influir y convertirse en un referente dentro del panorama mediático global. En un momento histórico en el que la industria se enfrenta a desafíos como la fragmentación de audiencias, la irrupción de nuevas tecnologías y la necesidad de contenido cada vez más auténtico, Miguel Rosenfeld representa una figura que combina experiencia, sensibilidad cultural y pensamiento estratégico. Su legado continúa creciendo y su influencia sigue marcando el rumbo de una televisión hispana moderna, diversa y preparada para el futuro.