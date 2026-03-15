Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

El régimen cubano organizó este fin de semana un acto político frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Morón, Ciego de Ávila , en lo que medios oficiales calificaron como un “acto de reafirmación revolucionaria” , tras una noche de protestas populares contra los apagones y la crisis económica.

El evento fue convocado apenas horas después de que vecinos del municipio protagonizaran manifestaciones y cacerolazos en las calles , en medio de cortes prolongados de electricidad que han generado un creciente malestar social en distintas regiones del país.

Según reportes de la prensa oficialista, el acto buscaba rechazar lo que el gobierno calificó como “hechos vandálicos” ocurridos durante las protestas frente a la sede local del Partido Comunista.

La actividad estuvo presidida por Julio Heriberto Gómez Casanova , primer secretario del Comité Provincial del PCC en Ciego de Ávila, quien pronunció un discurso destacando el supuesto respaldo popular al gobierno.

El periódico estatal Invasor informó que la concentración se realizó como una demostración de apoyo al sistema político cubano y en rechazo a los disturbios registrados la madrugada anterior.

Las imágenes difundidas por medios oficiales muestran a funcionarios del Partido y a un pequeño grupo de asistentes frente al edificio del PCC , mientras se pronunciaban consignas a favor del régimen.

Críticas por escasa asistencia

Observadores y usuarios en redes sociales señalaron que las fotografías publicadas por medios oficiales fueron tomadas en planos cerrados, una técnica utilizada con frecuencia para ocultar la baja asistencia en este tipo de actividades.

El periodista independiente José Raúl Gallego comentó en redes que las propias imágenes difundidas por el gobierno evidencian una participación limitada, a pesar de los intentos de mostrar apoyo popular.

En Cuba, numerosos ciudadanos han denunciado durante años que muchas de estas concentraciones políticas son organizadas con asistencia obligatoria para trabajadores estatales y militantes del Partido.

Protestas por apagones en Morón

El acto político se produjo tras una noche de tensión en Morón, donde videos difundidos en redes sociales mostraron a vecinos recorriendo las calles entre cacerolazos y consignas contra el gobierno.

Los manifestantes protestaban por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la difícil situación económica que atraviesa el país.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraban grupos de personas marchando durante la noche y expresando su descontento con la crisis energética.

Polémica por supuesto disparo durante las protestas

El gobierno cubano también rechazó las denuncias de que un joven habría sido herido por un disparo durante los disturbios.

A pesar de la circulación de videos donde se observa a un muchacho siendo trasladado por otras personas, las autoridades sostienen que no hubo heridos por disparos de la Policía Nacional Revolucionaria.

Un funcionario del Partido, identificado como Carlos Pérez, afirmó en redes sociales que el joven “intentó arrancar un cartel del Partido” y cayó al suelo, lo que —según su versión— provocó la lesión.

El funcionario aseguró que el joven fue trasladado a un hospital “sin complicaciones” y calificó las imágenes difundidas en redes como parte de un “montaje político”.

Crece el malestar social en Cuba

Las protestas en Morón se suman a otros episodios recientes de inconformidad popular en distintas localidades del país, impulsados por apagones prolongados, inflación, escasez de alimentos y una crisis económica que se agrava.

Mientras el gobierno intenta mostrar respaldo mediante actos políticos, videos difundidos en redes sociales reflejan un creciente nivel de frustración entre la población cubana.