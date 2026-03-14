Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Un video difundido este sábado en redes sociales muestra un tenso enfrentamiento verbal entre el propagandista del régimen cubano Michel Torres Corona y un ciudadano que lo increpó en plena calle de La Habana , en un episodio que rápidamente se volvió viral en internet.

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Las imágenes muestran al conductor del programa oficialista “Con Filo” , emitido por la televisión estatal cubana, siendo confrontado directamente por un hombre que lo calificó de “comunista descarado” mientras caminaba por la vía pública.

El breve intercambio refleja el creciente clima de confrontación entre figuras de la propaganda oficial y ciudadanos críticos del régimen en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

En el video, que circula ampliamente en redes sociales, el ciudadano se dirige a Torres Corona con una acusación directa.

“Comunista sí, descarados ustedes”.

La tensión aumenta cuando el hombre replica con otra frase que alude al programa que Torres conduce en la televisión estatal.

“Ustedes tienen menos filo que una cuchara, asere”.

Momento de tensión en plena calle

Tras el comentario, Torres Corona adopta un tono más agresivo y hace un amago de acercarse al ciudadano como si fuera a enfrentarlo físicamente.

El hombre le responde advirtiéndole que tenga cuidado.

“Sé tirar un gancho”, dice, en referencia a un posible golpe.

Ambos permanecen frente a frente durante unos segundos hasta que el propagandista decide retirarse del lugar.

Un video que se vuelve viral

El incidente ha sido ampliamente compartido en redes sociales y muestra a Torres sin intentar ocultar su identidad, lo que ha generado miles de comentarios y reacciones.

Para muchos usuarios, el episodio refleja el creciente malestar social y la pérdida de credibilidad de los voceros del régimen entre parte de la población.

El polémico programa “Con Filo”

Michel Torres Corona es el conductor del programa “Con Filo”, un espacio de la televisión estatal cubana que ha sido utilizado con frecuencia para criticar a opositores, periodistas independientes y activistas.

El programa ha sido señalado por numerosos críticos como una pieza central de la maquinaria propagandística del régimen, donde se desacreditan voces críticas y se atribuyen las protestas o cuestionamientos a supuestas campañas de injerencia extranjera.

Un contexto de crisis y desgaste del discurso oficial

El incidente ocurre en un momento de profunda crisis económica en Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y una migración masiva.

Incluso el propio Torres ha reconocido recientemente que la Revolución cubana se encuentra “empantanada”, aunque continúa defendiendo públicamente al gobierno y criticando a medios independientes.

En medio de este contexto, el video ha sido interpretado por muchos usuarios como una muestra del creciente desgaste del discurso oficial frente al descontento ciudadano.