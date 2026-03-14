Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: “No habrá impunidad para vandalismo y violencia”

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó este sábado a las protestas registradas en Morón, Ciego de Ávila , lanzando una advertencia directa contra los manifestantes y asegurando que “no habrá impunidad” para quienes participen en actos que el régimen califica como vandalismo o violencia .

La declaración fue publicada por Díaz-Canel en su cuenta oficial en la red social X , donde abordó los disturbios ocurridos la noche del viernes en medio de manifestaciones contra los prolongados apagones que afectan a varias provincias del país.

Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU, cruelmente recrudecido en los últimos meses. Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden…

“Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones… Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público”, escribió el mandatario.

Sin embargo, en el mismo mensaje dejó clara la postura del gobierno ante las protestas.

“Lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones. Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad ”, afirmó.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen después de que en Morón se registraran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad , en una jornada marcada por protestas contra la crisis energética.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cacerolazos, marchas nocturnas y consignas de “¡Libertad!”, mientras grupos de personas recorrían las calles de la ciudad.

También se reportaron incidentes cerca de la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC), donde se registraron daños durante los disturbios.

Las protestas se producen en medio de prolongados apagones, escasez de alimentos y deterioro de las condiciones de vida, factores que han incrementado el descontento social en distintas regiones de la isla.

Ola de críticas en redes sociales

El mensaje del gobernante cubano generó una ola inmediata de reacciones críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios responsabilizaron al gobierno por la crisis que vive el país.

Algunos comentarios cuestionaron que el régimen intente culpar a los manifestantes por los disturbios mientras el país enfrenta años de crisis económica y fallas constantes en el sistema eléctrico.

“Qué curioso… el mismo gobierno que ha controlado absolutamente todo en Cuba durante más de 60 años ahora quiere culpar a otros cuando el país se queda a oscuras”, escribió un usuario en respuesta al mensaje presidencial.

Otros comentarios reflejaron el creciente nivel de frustración entre la población.

“El pueblo está harto de todos los abusos”, escribió otro internauta, mientras otros denunciaron que los cubanos viven “sin corriente, sin comida y sin medicinas”.

Recuerdos de las protestas del 11J

Algunos usuarios también recordaron la respuesta del régimen durante las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de cubanos salieron a las calles en varias ciudades del país para manifestarse contra el gobierno.

Aquellas protestas terminaron con detenciones masivas, juicios y largas condenas para decenas de manifestantes, según organizaciones de derechos humanos.

Crece el malestar social en Cuba

Las manifestaciones en Morón se suman a otros episodios recientes de inconformidad popular en la isla, donde los apagones prolongados y la crisis económica han generado protestas espontáneas en varias localidades.

Mientras aumenta la tensión social, las declaraciones de Díaz-Canel dejan claro que la respuesta oficial seguirá basada en advertencias y posibles acciones punitivas contra quienes participen en disturbios.