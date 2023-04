Colombia: Petro alista cambios de emergencia en su gabinete

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla con los delegados internacionales durante una conferencia centrada en la crisis política de Venezuela, en Bogotá, Colombia, el martes 25 de abril de 2023. Petro analizaba el miércoles 26 de abril de 2023 los cambios que hará en su gabinete después de pedirle la renuncia a todos sus ministros para la conformación de un “gobierno de emergencia”. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved