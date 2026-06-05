Miss Grand International bajo presión: denuncias por supuesta retención de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Las declaraciones provocaron una pregunta entre muchos espectadores: ¿por qué un concurso internacional de belleza tendría bajo resguardo los documentos de viaje de mujeres adultas durante una competencia?

La controversia tomó mayor fuerza después de que Faddya Halabi, representante de Italia y de origen venezolano, asegurara públicamente que a varias participantes “les quitaron los pasaportes” y afirmó que algunas concursantes querían abandonar la competencia antes de la final.

Sus palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron los protocolos aplicados durante el evento. Algunos seguidores incluso compararon la situación con dinámicas de control señaladas habitualmente por organizaciones que estudian casos de explotación o restricciones de libertad, aunque hasta el momento no existe una determinación oficial que establezca que ocurrió algún delito.

Pero la polémica por los documentos de viaje no fue el único problema que rodeó al evento.

Durante la final, el sistema oficial de votación presentó fallas técnicas que, según reportaron usuarios, impidieron participar con normalidad. Las críticas rápidamente inundaron las plataformas digitales con reclamos de falta de transparencia y dudas sobre la organización de un certamen que había sido promocionado como uno de los proyectos más ambiciosos de Miss Grand International.

En medio de la controversia, también comenzaron a circular comentarios y especulaciones entre seguidores y páginas especializadas sobre posibles dificultades internas dentro de la organización. Señalamientos sobre problemas operativos, decisiones cuestionadas y críticas acumuladas han aumentado la presión sobre la imagen pública de la marca.

A la lista de controversias se sumó la participación de Omar Harfouch como integrante del jurado. Su presencia generó debate entre algunos seguidores debido a antiguas polémicas y señalamientos públicos que han rodeado su trayectoria. Además, las críticas hacia algunas puntuaciones otorgadas durante la competencia aumentaron la discusión sobre la credibilidad del proceso.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil, fundador y una de las principales figuras detrás de Miss Grand International, quedó nuevamente en el centro de los cuestionamientos. Para muchos seguidores, MGI All Stars debía representar una celebración y consolidación internacional de la marca; sin embargo, terminó marcado por denuncias, fallas técnicas y debates públicos.

Ahora, la pregunta que queda entre seguidores y ex participantes es inevitable:

¿Fue MGI All Stars la gran celebración que buscaba fortalecer al certamen o el evento que abrió la mayor crisis de confianza en la historia reciente de Miss Grand International?