Trump respalda a Abelardo de la Espriella y sacude la elección en Colombia: "Tiene mi apoyo total"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su respaldo público al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta electoral celebrada en Colombia, y aseguró que cuenta con su “apoyo total y completo” de cara al balotaje previsto para el próximo 21 de junio.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump elogió al candidato conservador, conocido popularmente como “El Tigre”, y lo definió como un líder fuerte, inteligente y comprometido con el futuro de Colombia.

“Es un honor para mí darle a Abelardo mi apoyo total y completo”, escribió el mandatario estadounidense.

El respaldo de Trump llega apenas horas después de que Abelardo de la Espriella se impusiera en la primera vuelta presidencial con 9.791.468 votos, equivalentes al 43,62% de los sufragios contabilizados.

Su rival en la segunda vuelta será el senador colombiano Iván Cepeda, representante del oficialismo y figura cercana al presidente colombiano Gustavo Petro.

La elección definitiva se celebrará el próximo 21 de junio y será observada con especial atención tanto en América Latina como en Washington.

Trump advierte sobre el avance de la izquierda en Colombia

En su publicación, Trump lanzó duras críticas contra el adversario político de De la Espriella, a quien calificó como un “marxista radical de izquierda”.

El mandatario aseguró que el resultado de la elección será determinante para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos.

Además, destacó que un eventual gobierno de De la Espriella impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleos, el fortalecimiento del comercio, el combate contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, así como el restablecimiento de la seguridad ciudadana.

Un candidato cercano al Partido Republicano

Abelardo de la Espriella, abogado penalista de 47 años, ha mantenido durante años una estrecha relación con figuras del Partido Republicano estadounidense.

Fundador de una reconocida firma legal en Colombia, el candidato ha expresado públicamente su admiración por Trump y mantiene vínculos con sectores conservadores de Estados Unidos.

También ha manifestado afinidad con Elon Musk y ha defendido posiciones alineadas con la agenda política republicana.

Las tensiones entre Trump y Petro marcan el contexto electoral

El respaldo de Trump se produce en medio de una compleja relación entre Washington y Bogotá durante el mandato de Gustavo Petro.

Durante los últimos meses se registraron múltiples fricciones diplomáticas entre ambos gobiernos, incluyendo sanciones, disputas políticas y desacuerdos sobre temas de seguridad regional y narcotráfico.

Analistas consideran que la elección colombiana se ha convertido en uno de los principales focos geopolíticos del continente y podría redefinir el equilibrio político en América Latina.

Un mensaje que impacta más allá de Colombia

La declaración de Trump ha sido interpretada como una intervención política de alto perfil en una de las elecciones más importantes de la región.

El mandatario cerró su mensaje con una frase contundente dirigida a los votantes colombianos:

“Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia”.

Con la segunda vuelta cada vez más cerca, el respaldo del presidente estadounidense añade un nuevo elemento de presión y expectativa a una campaña que ya se perfila como una de las más polarizadas de la historia reciente de Colombia.