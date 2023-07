Biden puede iniciar una Tercera Guerra Mundial, advierte Oliver Stone

" Biden es un viejo guerrero de la Guerra Fría, y realmente odia a la antigua Unión Soviética, que confunde nuevamente con la Federación de Rusia, que no es comunista", manifestó. "Parece que nos está arrastrando estúpidamente a una confrontación con un poder que no va a ceder. Estas son sus fronteras. Este es su mundo. Esto es la entrada de la OTAN en Ucrania. Esto es otra historia", expresó Stone.

Stone criticó el liderazgo de Biden y lamentó haberlo votado en 2020. "Cometí un error, pensaba que ahora que era un anciano se calmaría, que sería más suave, etcétera; no vi eso en absoluto", dijo. "Veo a un hombre que tal vez no está a cargo de su propia Administración. ¿Quién sabe?", agregó.

"Hay que ver las razones de esta guerra, y cada vez que se hace, a los estadounidenses les gusta simplificar y decir que se trata de una invasión rusa de Ucrania. Eso es muy simplista y muy blanco y negro", afirmó, argumentando que el documental "explica los orígenes de esta guerra en el golpe de Estado de 2014, que fue patrocinado y apoyado completamente por Estados Unidos, fue un plan muy profundo para penetrar en la Federación de Rusia"

Stone destacó que los aliados de Washington "son personas rabiosamente antirrusas" contrarias a los rusos étnicos que viven en el este de Ucrania, que han estado buscando la autonomía: "Eso es todo lo que pidieron en 2014" los rusos étnicos, aseguró.

Según el cineasta, al principio del conflicto en 2022 estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo al respecto, hasta que "Estados Unidos lo aplastó", ya que "no querían ese trato, no querían el tratado de paz. No quieren dar autonomía a Donetsk y Lugansk". "Ahora mira dónde estamos. Ha empeorado y va a empeorar", enfatizó Stone

FUENTE: Globovision