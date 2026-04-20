EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

La administración de Donald Trump habría dado un plazo de 14 días al régimen cubano para liberar a presos políticos de alto perfil, en lo que representa una de las presiones más directas de Washington sobre La Habana en los últimos años.

Según reveló USA Today , la exigencia fue planteada durante una reunión secreta celebrada el 10 de abril en Cuba , en la que participaron altos funcionarios del Departamento de Estado.

Ambos artistas y opositores fueron condenados en 2022 por su activismo dentro del Movimiento San Isidro.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que Washington sigue comprometido con la liberación de todos los presos políticos y advirtió que el régimen tiene “una pequeña ventana” para responder .

La advertencia se produce en un contexto de creciente presión:

Trump ha hablado de un posible “nuevo amanecer para Cuba”

Ha endurecido sanciones económicas

Y no descarta acciones más contundentes si no hay cambios

Reunión histórica y mensajes directos

El encuentro del 10 de abril marcó un hecho inusual:

Fue la primera vez desde 2016 que un avión del gobierno estadounidense aterriza en Cuba.

Durante las conversaciones:

EE.UU. advirtió que la economía cubana está en “caída libre”

Exigió reformas económicas y políticas

Propuso acceso a internet mediante Starlink, condicionado a cambios internos

Además, se produjo un encuentro directo con el nieto de Raúl Castro, considerado una figura clave dentro del poder en la isla.

Líneas rojas de Washington

Estados Unidos dejó claras sus condiciones para avanzar:

Liberación de presos políticos

Compensación por propiedades confiscadas

Mayor apertura política

Avance hacia elecciones libres

Según fuentes citadas, Washington dejó claro que no permitirá que Cuba se convierta en una amenaza de seguridad a 90 millas de sus costas.

Tensión creciente y escenario incierto

El ultimátum llega en medio de una escalada:

Reportes de planificación militar del Pentágono

Presencia de drones de vigilancia cerca de la isla

Endurecimiento del embargo energético

Incluso, se conoció que tras la reunión, el nieto de Raúl Castro habría intentado contactar directamente a la Casa Blanca fuera de canales oficiales, lo que refleja la intensidad del momento.

Mientras tanto, desde La Habana, el régimen ha intensificado su discurso de confrontación y llamado a la resistencia.