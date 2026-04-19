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Irán

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Trump asegura que la Marina de EE.UU. interceptó y tomó control de un carguero iraní en Ormuz tras intentar evadir el bloqueo en plena tensión

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
buque IRAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense interceptó y tomó control de un buque iraní que intentó romper el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de una creciente escalada con Teherán.

Según Trump, el carguero —identificado como el Touska, de casi 900 pies de eslora— fue detenido en aguas del golfo de Omán luego de que su tripulación ignorara las órdenes de detenerse.

“Intentaron atravesar nuestro bloqueo y no les fue bien”, escribió el mandatario en Truth Social.

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Operación militar en una zona clave

De acuerdo con el presidente:

  • La Marina estadounidense atacó la embarcación
  • Se abrió una brecha en la sala de máquinas
  • El buque quedó bajo custodia total de fuerzas estadounidenses

Actualmente, marines inspeccionan la carga del navío, cuyo contenido aún no ha sido revelado.

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Tensión máxima en el estrecho de Ormuz

El incidente ocurre en uno de los puntos más estratégicos del planeta:

Por el estrecho de Ormuz transita una parte significativa del petróleo mundial.

La operación se produce mientras:

  • EE.UU. mantiene un bloqueo sobre embarcaciones vinculadas a Irán
  • Teherán amenaza con restringir el paso si sus exportaciones siguen limitadas

El presidente del Parlamento iraní fue claro recientemente:

“Nadie pasará si Irán no puede hacerlo”.

Diplomacia en paralelo… y riesgo de escalada

El enfrentamiento ocurre justo cuando Washington intenta reactivar negociaciones con Irán en Pakistán, aunque sin avances concretos.

Las diferencias siguen siendo profundas:

  • Programa nuclear iraní
  • Influencia regional
  • Control del tráfico marítimo

Mientras tanto, múltiples barcos permanecen detenidos en la zona, aumentando la presión sobre el comercio global y los precios de la energía.

Escenario volátil

En los últimos días:

  • Se han reportado disparos contra buques mercantes
  • Aumenta la presencia militar en la región
  • Crece el riesgo de una confrontación directa

El control del estrecho de Ormuz se consolida como el punto más crítico del conflicto entre EE.UU. e Irán.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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