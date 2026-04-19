EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense interceptó y tomó control de un buque iraní que intentó romper el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de una creciente escalada con Teherán.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Trump asegura que la Marina de EE.UU. interceptó y tomó control de un carguero iraní en Ormuz tras intentar evadir el bloqueo en plena tensión
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense interceptó y tomó control de un buque iraní que intentó romper el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de una creciente escalada con Teherán.
Según Trump, el carguero —identificado como el Touska, de casi 900 pies de eslora— fue detenido en aguas del golfo de Omán luego de que su tripulación ignorara las órdenes de detenerse.
“Intentaron atravesar nuestro bloqueo y no les fue bien”, escribió el mandatario en Truth Social.
De acuerdo con el presidente:
Actualmente, marines inspeccionan la carga del navío, cuyo contenido aún no ha sido revelado.
El incidente ocurre en uno de los puntos más estratégicos del planeta:
Por el estrecho de Ormuz transita una parte significativa del petróleo mundial.
La operación se produce mientras:
El presidente del Parlamento iraní fue claro recientemente:
“Nadie pasará si Irán no puede hacerlo”.
El enfrentamiento ocurre justo cuando Washington intenta reactivar negociaciones con Irán en Pakistán, aunque sin avances concretos.
Las diferencias siguen siendo profundas:
Mientras tanto, múltiples barcos permanecen detenidos en la zona, aumentando la presión sobre el comercio global y los precios de la energía.
En los últimos días:
El control del estrecho de Ormuz se consolida como el punto más crítico del conflicto entre EE.UU. e Irán.
Suscribite a nuestro Newsletter