🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP) AP

Una tragedia sacudió la ciudad de Shreveport, en Luisiana, luego de que una disputa doméstica escalara a un tiroteo masivo que dejó ocho niños muertos y al menos dos adultos heridos , según confirmaron las autoridades.

Las víctimas tenían entre 1 y 14 años , en lo que el propio jefe de policía calificó como una de las escenas más devastadoras jamás vistas en la ciudad.

“ No puedo ni imaginar cómo ha podido ocurrir algo así ”, declaró el jefe policial, visiblemente afectado por la magnitud del crimen.

La policía cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

El ataque no se limitó a un solo lugar.

Las autoridades confirmaron que el tiroteo se extendió a tres ubicaciones diferentes , lo que evidencia la violencia y rapidez con la que se desarrollaron los hechos.

Tras el ataque inicial, el sospechoso:

Robó un vehículo a punta de pistola

Huyó de la escena

Fue perseguido por la policía

La persecución terminó en la parroquia de Bossier, donde se produjo un enfrentamiento armado con agentes, resultando en la muerte del atacante.

‍‍‍ Niños entre las víctimas: posible vínculo familiar

Investigadores indicaron que varios de los menores asesinados podrían ser familiares del agresor, lo que refuerza la hipótesis de una tragedia originada dentro del entorno familiar.

En total, 10 personas fueron baleadas, consolidando este hecho como uno de los episodios más violentos recientes en la región.

Investigación en curso

La Policía Estatal de Luisiana ha asumido parte de la investigación, especialmente el tiroteo en el que participaron los agentes.

Ningún oficial resultó herido

Se están recopilando pruebas en múltiples escenas

Autoridades piden videos o información al público

El alcalde de Shreveport calificó lo ocurrido como:

“Una de las peores tragedias en la historia de la ciudad”.