Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

La administración de Donald Trump enfrenta uno de los dilemas más complejos de su política exterior: qué hacer con una Cuba al borde del colapso.
Según un análisis de USA Today, la Casa Blanca evalúa un abanico de opciones que van desde un acuerdo económico con condiciones estrictas hasta una posible intervención militar, en un contexto de presión creciente sobre el régimen de La Habana.
Cuatro caminos sobre la mesa
Washington analiza actualmente cuatro escenarios principales:
Una posible negociación incluiría:
Inversiones en energía, puertos y turismo
Flexibilización de sanciones
A cambio, EE.UU. exige:
Liberación de presos políticos
Reformas económicas y apertura política
Compensación por propiedades confiscadas
Sin embargo, esta opción enfrenta fuerte resistencia dentro del propio Partido Republicano.
2 Mayor presión para cambio de régimen
Otra vía es intensificar sanciones y presión diplomática sin intervención directa:
- Restricción de remesas
- Suspensión de vuelos
- Sanciones energéticas
El objetivo: forzar un cambio estructural en el sistema cubano.
3 Intervención militar
El escenario más delicado sigue activo:
El Pentágono ya habría intensificado la planificación de una posible operación
Movimientos recientes elevan la tensión:
- Vuelo de un dron militar MQ-4C Triton sobre Cuba
- Señales de vigilancia estratégica
Trump ha respondido de forma ambigua:
“Depende de lo que usted entienda por acción militar”.
4 No actuar… y esperar
Otra opción es mantener la presión actual y permitir un desenlace interno en la isla.
Trump lo insinuó recientemente:
“Podríamos ocuparnos de Cuba después”.
Cuba en caída libre
Durante contactos recientes, funcionarios estadounidenses advirtieron que:
La economía cubana está en “caída libre”
El régimen tiene una “pequeña ventana” para actuar
El endurecimiento del embargo energético ha empujado a la isla hacia una crisis humanitaria, según el propio reporte.
Un dilema sin salida fácil
Cada opción tiene un costo político:
- Un acuerdo podría generar rechazo en el exilio cubano
- Más sanciones agravarían la crisis interna
- Una intervención abriría un escenario incierto
- No actuar podría percibirse como debilidad
Mientras tanto, la presión sobre La Habana sigue aumentando en paralelo a señales militares, advertencias diplomáticas y contactos discretos.