Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Según un análisis de USA Today , la Casa Blanca evalúa un abanico de opciones que van desde un acuerdo económico con condiciones estrictas hasta una posible intervención militar , en un contexto de presión creciente sobre el régimen de La Habana.

Inversiones en energía, puertos y turismo

A cambio, EE.UU. exige:

Liberación de presos políticos

Reformas económicas y apertura política

Compensación por propiedades confiscadas

Sin embargo, esta opción enfrenta fuerte resistencia dentro del propio Partido Republicano.

2 Mayor presión para cambio de régimen

Otra vía es intensificar sanciones y presión diplomática sin intervención directa:

Restricción de remesas

Suspensión de vuelos

Sanciones energéticas

El objetivo: forzar un cambio estructural en el sistema cubano.

3 Intervención militar

El escenario más delicado sigue activo:

El Pentágono ya habría intensificado la planificación de una posible operación

Movimientos recientes elevan la tensión:

Vuelo de un dron militar MQ-4C Triton sobre Cuba

Señales de vigilancia estratégica

Trump ha respondido de forma ambigua:

“Depende de lo que usted entienda por acción militar”.

4 No actuar… y esperar

Otra opción es mantener la presión actual y permitir un desenlace interno en la isla.

Trump lo insinuó recientemente:

“Podríamos ocuparnos de Cuba después”.

Cuba en caída libre

Durante contactos recientes, funcionarios estadounidenses advirtieron que:

La economía cubana está en “caída libre”

El régimen tiene una “pequeña ventana” para actuar

El endurecimiento del embargo energético ha empujado a la isla hacia una crisis humanitaria, según el propio reporte.

Un dilema sin salida fácil

Cada opción tiene un costo político:

Un acuerdo podría generar rechazo en el exilio cubano

Más sanciones agravarían la crisis interna

Una intervención abriría un escenario incierto

No actuar podría percibirse como debilidad

Mientras tanto, la presión sobre La Habana sigue aumentando en paralelo a señales militares, advertencias diplomáticas y contactos discretos.