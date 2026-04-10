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Díaz-Canel

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Díaz-Canel descartó liberar presos políticos o permitir elecciones multipartidistas en entrevista con NBC en medio de tensiones con EE.UU.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Díaz-Canel nuevo

En una entrevista poco común con un medio estadounidense, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel evitó comprometerse con las principales condiciones que Washington considera necesarias para avanzar hacia una normalización de relaciones.

Durante la conversación con la periodista Kristen Welker, del programa Meet the Press de NBC News, Díaz-Canel fue consultado sobre tres puntos clave: la liberación de presos políticos, la celebración de elecciones multipartidistas y la apertura de la prensa. Según la propia entrevistadora, el mandatario no aceptó ninguna de esas demandas.

El intercambio, grabado en La Habana, marca la primera vez en décadas que un líder cubano concede una entrevista a una cadena de televisión estadounidense de ese nivel, un hecho que subraya tanto el simbolismo como la tensión del momento.

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Límites claros en la negociación

Cuando fue presionado sobre posibles cambios políticos, Díaz-Canel defendió la soberanía del sistema cubano y rechazó lo que considera condiciones externas.

En línea con declaraciones previas de funcionarios cubanos, el gobierno insiste en que temas como los presos políticos forman parte de asuntos internos y no de negociaciones bilaterales.

Al mismo tiempo, el mandatario dejó abierta una posibilidad teórica sobre su permanencia en el poder: afirmó que respondería únicamente al juicio del pueblo cubano sobre su desempeño.

Diaz-Canel II

Presión creciente desde Washington

La entrevista se produce en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos. En los últimos meses, Washington ha endurecido su política hacia La Habana con nuevas sanciones y advertencias sobre el futuro del sistema político cubano.

A pesar de ese escenario, ambos gobiernos han confirmado que mantienen contactos a nivel diplomático, aunque sin avances visibles en los puntos más sensibles.

El trasfondo: presos políticos y derechos civiles

Organizaciones de derechos humanos han documentado la existencia de cientos de personas detenidas por motivos políticos en la isla, muchas de ellas vinculadas a las protestas de julio de 2021.

Recientes medidas de excarcelación han beneficiado a reclusos por delitos comunes, pero no han incluido, según estas organizaciones, a presos considerados de conciencia.

Para sectores de la oposición dentro y fuera de Cuba, las demandas planteadas —elecciones libres, liberación de detenidos y apertura informativa— siguen siendo condiciones esenciales para cualquier cambio político significativo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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