EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Estados Unidos anunció este martes el levantamiento de sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras tres instituciones financieras estatales, en una medida que marca un giro significativo en la política de restricciones económicas hacia el país sudamericano.

La decisión, emitida a través de la Licencia General 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permite reanudar operaciones financieras con el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

Servicios de nómina, pensiones y salarios

Uso de billeteras digitales y plataformas fintech

Contratación de seguros e inversiones

La medida también se extiende a entidades donde estos bancos tengan participación mayoritaria, así como a empleados no incluidos en listas de sanciones.

Alcance y límites

El Departamento del Tesoro aclaró que la flexibilización no implica el desbloqueo automático de activos congelados bajo otras normativas, ni elimina las obligaciones de cumplimiento relacionadas con la prevención de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Las instituciones financieras deberán seguir cumpliendo con regulaciones como la Ley de Secreto Bancario y las normas del FinCEN.

Contexto político y económico

El cambio ocurre en medio de un proceso de distensión entre Washington y Caracas, que ha incluido la revisión progresiva de sanciones en sectores clave como energía y finanzas.

En paralelo, también se anunció el levantamiento de sanciones contra el procurador venezolano Reinaldo Muñoz, quien estaba incluido en listas restrictivas desde 2020.

Impacto potencial

La medida podría facilitar la reintegración parcial de Venezuela al sistema financiero internacional, permitiendo mayor acceso a servicios bancarios globales, repatriación de remesas y uso de instrumentos de pago en moneda extranjera.

Para millones de venezolanos, esto podría traducirse en mayor acceso a transferencias internacionales, tarjetas y servicios digitales.

Sin embargo, analistas advierten que el impacto dependerá de la estabilidad política y de la confianza de inversionistas internacionales en el entorno económico del país.