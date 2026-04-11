Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este sábado que su administración ha iniciado el proceso de limpieza de minas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio global de petróleo.

El anuncio se produce en paralelo al inicio de negociaciones entre Washington e Irán en Pakistán , en un intento por contener la escalada militar en la región.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump describió la operación como un esfuerzo en beneficio de múltiples economías globales, señalando que la reapertura segura del estrecho es fundamental para países altamente dependientes del flujo energético.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el ejército estadounidense ya inició labores para despejar el estrecho de Ormuz. Anunció que comenzó el proceso de “limpieza” de la zona y afirmó que 28 barcos minadores de Irán fueron hundidos. pic.twitter.com/85MNOTUyLJ

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, ha sido escenario de tensiones tras su bloqueo parcial en medio del conflicto con Irán.

El mandatario también criticó a aliados internacionales por no participar activamente en la reapertura de la vía marítima, al tiempo que defendió la posición de Estados Unidos frente al conflicto.

Sus declaraciones contrastan con el tono más diplomático adoptado por el equipo negociador estadounidense, encabezado por el vicepresidente JD Vance , quien lidera las conversaciones en Islamabad.

Contexto militar y económico

La limpieza de minas es considerada una operación crítica para restablecer la seguridad marítima, pero también refleja el delicado equilibrio entre presión militar y diplomacia que define el actual escenario.

En paralelo, Trump indicó que sigue de cerca el impacto económico del conflicto, especialmente en sectores como los fertilizantes y el mercado energético, afectados por la volatilidad global.

Un acuerdo aún incierto

Aunque algunos buques han comenzado a transitar nuevamente por la zona tras un alto el fuego temporal, la estabilidad del acuerdo sigue siendo incierta.

Las negociaciones en curso buscan evitar una nueva escalada, pero las posiciones de ambas partes continúan marcadas por diferencias profundas sobre seguridad, comercio y control regional.