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Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anunció el inicio de limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras EE.UU. e Irán negocian en Pakistán para evitar una escalada

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su administración ha iniciado el proceso de limpieza de minas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio global de petróleo.

El anuncio se produce en paralelo al inicio de negociaciones entre Washington e Irán en Pakistán, en un intento por contener la escalada militar en la región.

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Un paso clave en medio de la tensión

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump describió la operación como un esfuerzo en beneficio de múltiples economías globales, señalando que la reapertura segura del estrecho es fundamental para países altamente dependientes del flujo energético.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, ha sido escenario de tensiones tras su bloqueo parcial en medio del conflicto con Irán.

Mensajes cruzados y presión diplomática

El mandatario también criticó a aliados internacionales por no participar activamente en la reapertura de la vía marítima, al tiempo que defendió la posición de Estados Unidos frente al conflicto.

Sus declaraciones contrastan con el tono más diplomático adoptado por el equipo negociador estadounidense, encabezado por el vicepresidente JD Vance, quien lidera las conversaciones en Islamabad.

Contexto militar y económico

La limpieza de minas es considerada una operación crítica para restablecer la seguridad marítima, pero también refleja el delicado equilibrio entre presión militar y diplomacia que define el actual escenario.

En paralelo, Trump indicó que sigue de cerca el impacto económico del conflicto, especialmente en sectores como los fertilizantes y el mercado energético, afectados por la volatilidad global.

Un acuerdo aún incierto

Aunque algunos buques han comenzado a transitar nuevamente por la zona tras un alto el fuego temporal, la estabilidad del acuerdo sigue siendo incierta.

Las negociaciones en curso buscan evitar una nueva escalada, pero las posiciones de ambas partes continúan marcadas por diferencias profundas sobre seguridad, comercio y control regional.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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