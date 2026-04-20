Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Un avión del Gobierno de Estados Unidos, operado por el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, fue detectado este lunes en ruta hacia La Habana, Cuba, en medio de un escenario de alta tensión política y contactos recientes entre ambos países.
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Un jet del FBI y el DOJ se dirige a La Habana en medio de contactos con Cuba y tras investigaciones por un tiroteo con exiliados
Un avión del Gobierno de Estados Unidos, operado por el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, fue detectado este lunes en ruta hacia La Habana, Cuba, en medio de un escenario de alta tensión política y contactos recientes entre ambos países.
El movimiento ha generado interrogantes, ya que ocurre semanas después de que se informara que agentes del FBI viajaron a la isla para investigar un tiroteo en el que murieron cinco exiliados cubanos tras un enfrentamiento con fuerzas del régimen.
De acuerdo con reportes en redes sociales y seguimiento de vuelos:
La aeronave partió desde Washington
Se dirige directamente a La Habana
Está vinculada a operaciones del FBI y el DOJ
El desplazamiento coincide con versiones previas que indicaban que un equipo del FBI ya se encontraba en Cuba recopilando información sobre el caso.
¿Se trata de una nueva misión… o del regreso de agentes para continuar la investigación?
El viaje se produce en un momento delicado:
El caso bajo investigación —un tiroteo entre militares del régimen y exiliados— ha sido considerado altamente sensible por su posible impacto político.
La presencia de agencias federales estadounidenses en territorio cubano es poco común y ocurre en paralelo a:
Advertencias de Washington sobre seguridad nacional
Evaluación de nuevas medidas hacia Cuba
Señales de mayor presión diplomática y estratégica
Hasta el momento, ninguna de las agencias ha emitido una explicación oficial sobre el objetivo del vuelo.
El envío del avión refuerza la percepción de que:
Estados Unidos mantiene múltiples frentes activos con Cuba
La cooperación puntual convive con una creciente presión política
El caso del tiroteo podría escalar a nivel internacional
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