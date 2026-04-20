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Cuba

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Un jet del FBI y el DOJ se dirige a La Habana en medio de contactos con Cuba y tras investigaciones por un tiroteo con exiliados

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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Un avión del Gobierno de Estados Unidos, operado por el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, fue detectado este lunes en ruta hacia La Habana, Cuba, en medio de un escenario de alta tensión política y contactos recientes entre ambos países.

El movimiento ha generado interrogantes, ya que ocurre semanas después de que se informara que agentes del FBI viajaron a la isla para investigar un tiroteo en el que murieron cinco exiliados cubanos tras un enfrentamiento con fuerzas del régimen.

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¿Nueva misión o continuación de la investigación?

De acuerdo con reportes en redes sociales y seguimiento de vuelos:

La aeronave partió desde Washington

Se dirige directamente a La Habana

Está vinculada a operaciones del FBI y el DOJ

El desplazamiento coincide con versiones previas que indicaban que un equipo del FBI ya se encontraba en Cuba recopilando información sobre el caso.

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Esto abre una pregunta clave:

¿Se trata de una nueva misión… o del regreso de agentes para continuar la investigación?

Contexto: investigación sensible y contactos diplomáticos

El viaje se produce en un momento delicado:

  • Contactos recientes entre Washington y La Habana
  • Reuniones discretas de alto nivel
  • Presión de EE.UU. sobre el régimen cubano

El caso bajo investigación —un tiroteo entre militares del régimen y exiliados— ha sido considerado altamente sensible por su posible impacto político.

Movimiento que eleva la tensión

La presencia de agencias federales estadounidenses en territorio cubano es poco común y ocurre en paralelo a:

Advertencias de Washington sobre seguridad nacional

Evaluación de nuevas medidas hacia Cuba

Señales de mayor presión diplomática y estratégica

Hasta el momento, ninguna de las agencias ha emitido una explicación oficial sobre el objetivo del vuelo.

Escenario abierto

El envío del avión refuerza la percepción de que:

Estados Unidos mantiene múltiples frentes activos con Cuba

La cooperación puntual convive con una creciente presión política

El caso del tiroteo podría escalar a nivel internacional

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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