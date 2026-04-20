Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Un avión del Gobierno de Estados Unidos, operado por el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI , fue detectado este lunes en ruta hacia La Habana, Cuba , en medio de un escenario de alta tensión política y contactos recientes entre ambos países.

El movimiento ha generado interrogantes, ya que ocurre semanas después de que se informara que agentes del FBI viajaron a la isla para investigar un tiroteo en el que murieron cinco exiliados cubanos tras un enfrentamiento con fuerzas del régimen.

| Un jet del Gobierno de los Estados Unidos, operado por el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, se encuentra en pleno vuelo hacia La Habana, Cuba. pic.twitter.com/1OI3H2ljDU

De acuerdo con reportes en redes sociales y seguimiento de vuelos:

La aeronave partió desde Washington

Se dirige directamente a La Habana

Está vinculada a operaciones del FBI y el DOJ

El desplazamiento coincide con versiones previas que indicaban que un equipo del FBI ya se encontraba en Cuba recopilando información sobre el caso.

Screenshot 2026-04-20 at 11.27.56AM

Esto abre una pregunta clave:

¿Se trata de una nueva misión… o del regreso de agentes para continuar la investigación?

Contexto: investigación sensible y contactos diplomáticos

El viaje se produce en un momento delicado:

Contactos recientes entre Washington y La Habana

Reuniones discretas de alto nivel

Presión de EE.UU. sobre el régimen cubano

El caso bajo investigación —un tiroteo entre militares del régimen y exiliados— ha sido considerado altamente sensible por su posible impacto político.

Movimiento que eleva la tensión

La presencia de agencias federales estadounidenses en territorio cubano es poco común y ocurre en paralelo a:

Advertencias de Washington sobre seguridad nacional

Evaluación de nuevas medidas hacia Cuba

Señales de mayor presión diplomática y estratégica

Hasta el momento, ninguna de las agencias ha emitido una explicación oficial sobre el objetivo del vuelo.

Escenario abierto

El envío del avión refuerza la percepción de que:

Estados Unidos mantiene múltiples frentes activos con Cuba

La cooperación puntual convive con una creciente presión política

El caso del tiroteo podría escalar a nivel internacional