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Mlodzinski poncha a 10, Piratas reciben 7 boletos seguidos y vencen 17-7 a Rojos

PITTSBURGH (AP) — Carmen Mlodzinski logró un récord personal de 10 ponches, Pittsburgh igualó la marca de las Grandes Ligas de bases por bolas consecutivas en una entrada, y los Piratas vencieron el sábado 17-7 a los Rojos de Cincinnati.

Konnor Griffin, de los Piratas de Pittsburgh, se desliza hacia la tercera base tras su triple ante el lanzador de los Rojos de Cincinnati, Brock Burke, en la cuarta entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el sábado 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar)
Konnor Griffin, de los Piratas de Pittsburgh, se desliza hacia la tercera base tras su triple ante el lanzador de los Rojos de Cincinnati, Brock Burke, en la cuarta entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el sábado 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Los Piratas recibieron siete bases por bolas consecutivas en su segunda entrada, en la que anotaron cinco carreras, para igualar la marca establecida por los Medias Blancas (28 de agosto de 1909) y los Bravos (25 de mayo de 1983).

Los Piratas establecieron máximos de la temporada en carreras (17) y hits (19), y cada uno de los titulares de Pittsburgh en la alineación impulsó al menos una carrera.

Mlodzinski (2-2) permitió cinco carreras, ocho hits y otorgó dos bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Ryan O’Hearn, el dominicao Marcell Ozuna y Konnor Griffin conectaron cada uno un doble productor de carrera en la primera entrada, y los Pirates se fueron arriba 5-2 rumbo a la segunda.

O'Hearn y Ozuna impulsaron tres carreras cada uno, y Griffin se fue de 5-4 con un triple, un doble y dos carreras impulsadas.

El abridor de Cincinnati, Rhett Lowder (3-2), permitió ocho carreras y cinco hits en 1 1/3 entradas.

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