Michael Harris II sella una remontada épica de Atlanta con un jonrón en la novena

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Kyle Farmer, izquierda, de los Bravos de Atlanta, felicita al bateador emergente Michael Harris II, derecha, después del cuadrangular de dos carreras de Harris ante el relevista Juan Mejía, de los Rockies de Colorado, en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 1 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

El hondureño Mauricio Dubon conectó dos imparables, incluido un triple con las casa llena en una octava entrada de cuatro carreras, y Matt Olson pegó un jonrón por Atlanta, que le dio al mánager Walt Weiss una victoria en su regreso al Coors Field.

Weiss tuvo marca de 283-365 en cuatro temporadas como mánager de Colorado antes de ser reemplazado por Bud Black tras un récord de 75-87 en 2016. Se desempeñó como coach de banca de Atlanta durante ocho temporadas antes de asumir como mánager cuando Brian Snitker dejó el cargo al final de 2025.

Ha guiado a los Bravos a un arranque de 23-10, el mejor de las Grandes Ligas.

Atlanta perdía 6-1 después de seis entradas, pero arañó una carrera en la séptima y empató en la octava después de que Zach Agnos y Jaden Hill dieron bases por bolas con las bases llenas y un out. Dubon conectó un triple hacia la esquina del jardín derecho y anotó con un elevado de sacrificio para igualar el juego.

El dominicano Juan Mejia (0-3) dio base por bolas a Jonah Heim para abrir la novena y Harris, como bateador emergente, conectó un jonrón hacia el jardín derecho para completar la remontada.

El colombiano Didier Fuentes (1-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria. El venezolano Robert Suarez trabajó la novena para apuntarse su cuarto salvamento.

Colorado construyó una ventaja de 6-0 con cinco carreras en la primera entrada y el jonrón solitario de Mickey Moniak en la segunda. El jonrón de Matt Olson en la cuarta puso la pizarra 6-1. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP