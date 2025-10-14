americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Willy Chirino

Willy Chirino da la bienvenida a José Daniel Ferrer en Miami: "Un verdadero héroe de Cuba"

El cantautor cubano Willy Chirino dio la bienvenida en Miami al opositor José Daniel Ferrer, recientemente desterrado por el régimen cubano, y lo calificó como “uno de los verdaderos héroes de la lucha por la libertad de Cuba”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jose Daniel Ferrer Willy Chirino

El cantante cubano Willy Chirino dedicó un mensaje en sus redes sociales para darle la bienvenida al opositor José Daniel Ferrer, recientemente desterrado a Miami por el régimen cubano. En su publicación, Chirino lo calificó como “uno de los verdaderos héroes de la lucha por la libertad de Cuba”.

“Ansioso de verte en persona, darte un abrazo y agradecerte por todo lo que has hecho y lo que te falta por hacer en favor de nuestro pueblo”, escribió el artista en un emotivo post.

La publicación se acompañó de una imagen de Ferrer levantando la “L” de libertad — símbolo del movimiento opositor cubano — y concluyó con el mensaje “¡VCL!” (abreviatura de Viva Cuba Libre).

Jose Daniel Ferrer

Apoyos tras la llegada de Ferrer a Miami

Desde su arribo a Estados Unidos, José Daniel Ferrer ha recibido múltiples expresiones de respaldo:

  • Rosa María Payá lo calificó como “un héroe de todos los cubanos” durante una conferencia en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), donde denunció las violaciones del régimen y subrayó el papel de Ferrer como testigo de abusos contra presos políticos en Cuba.

  • En esa conferencia, Payá también aseguró que el exilio de Ferrer será breve: “Es un hombre libre, un héroe de todos los cubanos. Este exilio será corto.”

Primeras declaraciones de Ferrer desde el exilio

En su primer mensaje desde Miami, publicado en su perfil oficial de Facebook, Ferrer agradeció a quienes facilitaron su salida de Cuba —incluyendo al gobierno de EE. UU.— y reafirmó su compromiso con la causa de la libertad.

“La lucha continúa con redobladas fuerzas. Debemos unirnos y hacer que nuestra lucha por la libertad sea muy efectiva. Hay que tumbar a la infame y criminal tiranía, hay que salvar a Cuba.”

También denunció los riesgos que enfrentó hasta el último momento en Cuba y envió un mensaje de admiración a sus compañeros dentro de la isla:

“Si hacemos lo que se debe, pronto estoy de vuelta, aunque vuelva a las mazmorras de la tiranía, pero seguro de la victoria.”

Al llegar a Miami, fue condecorado por organizaciones del exilio con la medalla Truman-Reagan a la libertad, en reconocimiento a su trayectoria en la lucha contra el comunismo en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
encuentran balsa volcada frente a los cayos de florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Por Redacción América Noticias Miami
un tesla se estrella contra un restaurante en miami beach: asi fue el impactante momento

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Por Redacción América Noticias Miami
¡ya esta en miami! asi llego jose daniel ferrer tras ser desterrado por el regimen cubano

¡Ya está en Miami! Así llegó José Daniel Ferrer tras ser desterrado por el régimen cubano

Por Redacción América Noticias Miami
alex otaola lanza en miami la fundacion cubana anticomunista: vamos a liberar a cuba

Alex Otaola lanza en Miami la Fundación Cubana Anticomunista: "Vamos a liberar a Cuba"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos
ULTIMA HORA

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter