Willy Chirino da la bienvenida a José Daniel Ferrer en Miami: "Un verdadero héroe de Cuba"

El cantante cubano Willy Chirino dedicó un mensaje en sus redes sociales para darle la bienvenida al opositor José Daniel Ferrer , recientemente desterrado a Miami por el régimen cubano. En su publicación, Chirino lo calificó como “uno de los verdaderos héroes de la lucha por la libertad de Cuba”.

“Ansioso de verte en persona, darte un abrazo y agradecerte por todo lo que has hecho y lo que te falta por hacer en favor de nuestro pueblo”, escribió el artista en un emotivo post.

La publicación se acompañó de una imagen de Ferrer levantando la “L” de libertad — símbolo del movimiento opositor cubano — y concluyó con el mensaje “¡VCL!” (abreviatura de Viva Cuba Libre).

Desde su arribo a Estados Unidos, José Daniel Ferrer ha recibido múltiples expresiones de respaldo:

En su primer mensaje desde Miami, publicado en su perfil oficial de Facebook, Ferrer agradeció a quienes facilitaron su salida de Cuba —incluyendo al gobierno de EE. UU.— y reafirmó su compromiso con la causa de la libertad.

En esa conferencia, Payá también aseguró que el exilio de Ferrer será breve: “Es un hombre libre, un héroe de todos los cubanos. Este exilio será corto.”

Rosa María Payá lo calificó como “un héroe de todos los cubanos” durante una conferencia en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), donde denunció las violaciones del régimen y subrayó el papel de Ferrer como testigo de abusos contra presos políticos en Cuba.

“La lucha continúa con redobladas fuerzas. Debemos unirnos y hacer que nuestra lucha por la libertad sea muy efectiva. Hay que tumbar a la infame y criminal tiranía, hay que salvar a Cuba.”

También denunció los riesgos que enfrentó hasta el último momento en Cuba y envió un mensaje de admiración a sus compañeros dentro de la isla:

“Si hacemos lo que se debe, pronto estoy de vuelta, aunque vuelva a las mazmorras de la tiranía, pero seguro de la victoria.”

Al llegar a Miami, fue condecorado por organizaciones del exilio con la medalla Truman-Reagan a la libertad, en reconocimiento a su trayectoria en la lucha contra el comunismo en Cuba