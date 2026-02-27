americateve

Hincha tira al suelo a Lionel Messi al invadir la cancha en amistoso de Inter Miami en Puerto Rico

SAN JUAN (AP) — Lionel Messi fue derribado por un aficionado y un guardia de seguridad al final del partido amistoso del Inter Miami en Puerto Rico.

Un aficionado que irrumpió en la cancha sujeta a Lionel Messi al final del partido amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle de Ecuador, el jueves 26 de febrero de 2026, en Bayamón, Puerto Rico. (AP Foto/Alejandro Granadillo)
Inter Miami enfrentaba el jueves al Independiente del Valle de Ecuador en Bayamón cuando un aficionado corrió hasta el círculo central y sujetó a Messi por la cintura antes de que ambos fueran tirados al suelo por un guardia de seguridad.

Messi no pareció salir lastimado. El astro argentino se levantó de inmediato y caminó hacia otra parte del campo.

El incidente ocurrió alrededor de los 88 minutos del partido de la gira de exhibición. Varios hinchas invadieron el campo del estadio Juan Ramón Loubriel.

El partido estaba programado originalmente para el 13 de febrero, pero se pospuso porque Messi sintió molestias en la pierna durante el anterior partido de exhibición contra Barcelona SC de Ecuador.

Santiago Morales y Messi anotaron a los 16 y 70 minutos, respectivamente, para darle a Inter Miami una victoria por 2-1.

Los reinantes campeones de la liga de Estados Unidos comenzaron su temporada con una derrota 3-0 ante LAFC el sábado pasado. Enfrentarán a Orlando City el próximo domingo.

