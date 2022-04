Voraz incendio devora un almacén en el noroeste de Miami

Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Al momento que se desataron las llamas todos los empleados pudieron salir a salvo de la estructura.

El propietario del edificio cree que el incendio pudo haber sido provocado por una chispa en un montacargas. Sin embargo los bomberos no han confirmado esa versión.

“El inquilino me llamó y me dijo que había un incendio en el almacén, algo que pudo haber sido en el montacargas de adentro, quizás un cortocircuito, pero yo no sé qué pasó, vine en cuanto recibí la llamada” Dijo Cum Train, propietario del edificio.

Los empleados del almacén corrieron rápidamente dejando todas sus pertenencias en el interior del edificio. Aún no saben qué pudo o no salvarse del fuego.

Las causas del incendio continúan bajo investigación.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com