Soldado de Kentucky en Arabia Saudí es la 7ma baja de EEUU en guerra con Irán

Esta imagen, proporcionada por el Ejército de Estados Unidos , muestra al sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años, de Glendale, Kentucky. (U.S. Amy vía AP) AP

El sargento del Ejército Benjamin N. Pennington, de 26 años y originario de Glendale, Kentucky, murió el domingo tras resultar herido durante un ataque el 1 de marzo contra la Base Aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí, indicó un comunicado del Pentágono.

Mike Bell, pastor retirado de la Glendale Christian Church, contó que conocía a Pennington desde que era un niño pequeño y que recibió una llamada del padre de Pennington cuando el soldado resultó herido.

“Hablé con Tim el sábado por la mañana, y estaba un poco mejor, y estaban hablando de quizá trasladarlo a Alemania”, relató Bell. Pero señaló que Tim Pennington volvió a llamar esa noche para pedir oraciones, ya que el estado de su hijo estaba empeorando, y después le informó que el soldado había sucumbido a sus heridas.

“Era una persona tranquila”, comentó Bell, que señaló que Pennington asistía al programa extraescolar de la iglesia. “Nunca llamó la atención porque simplemente se mantenía constante haciendo lo que tenía que hacer para hacerlo. ¿Tiene sentido?”

Pennington estaba asignado al 1er Batallón Espacial, 1ra Brigada Espacial del Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército de Estados Unidos, con base en Fort Carson, Colorado.

La misión de la unidad se centraba en “alerta de misiles, GPS y comunicaciones satelitales de largo alcance”, según su sitio web.

Keith Taul, jefe del poder ejecutivo y legislativo del condado Hardin, de donde era Pennington, expresó en una declaración escrita enviada por correo electrónico a The Associated Press: “Esto simplemente me rompe el corazón. Conozco a la familia desde hace al menos 30 años. No puedo imaginar el dolor y el sufrimiento que están experimentando. Perder a un solo miembro de las fuerzas armadas es un golpe devastador. Pero cuando es uno de los nuestros, lloramos como comunidad”.

Glendale es una localidad no incorporada de unos 300 habitantes al sur de Elizabethtown, la cabecera del condado Hardin.

En un comunicado publicado en redes sociales, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, calificó a Pennington como “un héroe que lo sacrificó todo al servir a nuestro país”.

Los otros seis miembros de las fuerzas armadas muertos desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero eran reservistas del Ejército que fallecieron en Kuwait cuando un dron iraní impactó un centro de operaciones en un puerto civil.

El presidente estadounidense Donald Trump se había reunido el sábado con familias en duelo en la Base Aérea de Dover durante el traslado digno de esos seis soldados de Estados Unidos.

El traslado digno, un ritual mediante el cual se repatrian los restos de miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos muertos en acción, se considera una de las tareas más solemnes de cualquier comandante en jefe. Durante su primer mandato, Trump dijo que presenciar el traslado era “lo más difícil que tengo que hacer” como presidente.

Pennington se graduó en 2017 de Central Hardin High School, secundaria donde cursó la especialidad de tecnología automotriz, informó a la AP el portavoz del distrito John Wright. Tom Pitt, ex instructor de tecnología automotriz que enseñó a Pennington en 2017 en el Hardin County Early College and Career Center, lo llamó “un héroe estadounidense”.

“Muchas veces, como maestro, tienes estudiantes que son inteligentes, tienes estudiantes que son carismáticos, simpáticos, me atrevería a decir, encantadores. Rara vez tienes estudiantes que sean todo eso. Y Ben Pennington era todo eso. Básicamente, era el estadounidense por excelencia”, aseveró Pitt, quien añadió que Pennington —a quien llamaba Nate— era Boy Scout.

Pennington se alistó ese año como especialista de suministros de unidad y fue asignado al comando espacial y de misiles el 10 de junio de 2025, informó el Ejército en un comunicado.

Entre sus premios y condecoraciones figuraban la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla al Logro del Ejército, la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla del Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo y la Cinta de Servicio del Ejército.

“El Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército de Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida del sargento Pennington", dijo el teniente general Sean A. Gainey, comandante general de esa unidad. "Hizo el máximo sacrificio por el país que amaba. Eso lo convierte en nada menos que un héroe, y siempre será recordado de esa manera. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos”.

El coronel Michael F. Dyer, comandante de la 1ra Brigada Espacial, describió a Pennington como “un suboficial dedicado y con experiencia que lideró con fortaleza, profesionalismo y sentido del deber”.

Pennington será ascendido póstumamente a sargento primero, informó el Pentágono.

