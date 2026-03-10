Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Un comentarista de la televisión estatal de Cuba acusó al gobierno de Estados Unidos de intentar provocar descontento social en la isla mediante presiones económicas y restricciones energéticas.

El periodista oficialista Jorge Legañoa afirmó durante una intervención en la televisión nacional que Washington estaría aplicando una estrategia destinada a intensificar las dificultades económicas que enfrenta la población cubana.

Durante su comentario televisivo, Legañoa aseguró que la política estadounidense hacia Cuba busca aumentar la presión sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

Según el vocero oficialista, las medidas aplicadas por Washington estarían dirigidas a afectar áreas clave de la economía cubana.

Entre los sectores que mencionó se encuentran:

El comentarista también habló de lo que calificó como un “bloqueo energético” , destinado a limitar la llegada de combustible a la isla.

Señalamientos sobre remesas, turismo y cooperación médica

Legañoa afirmó además que Estados Unidos estaría intentando reducir los ingresos del país mediante presiones contra varios sectores estratégicos.

Entre ellos mencionó:

el turismo internacional

los programas de cooperación médica

las remesas enviadas por cubanos desde el exterior

Según el analista, esas medidas formarían parte de una estrategia más amplia para generar malestar social dentro de Cuba.

El régimen dice estar dispuesto a dialogar

Durante su intervención, el comentarista también se refirió a reportes sobre posibles negociaciones entre ambos países.

Aseguró que el gobierno cubano estaría dispuesto a dialogar con Washington, pero bajo ciertas condiciones.

“Estamos dispuestos a dialogar, pero sin chanchullos, de forma seria y respetando la soberanía del país”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de una profunda crisis económica en la isla, marcada por escasez de alimentos, apagones prolongados y una fuerte migración hacia Estados Unidos.