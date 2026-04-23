VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

Una violenta pelea protagonizada por varios jugadores tras un partido informal de béisbol en Hialeah, Florida , se ha vuelto viral en redes sociales, generando una ola de críticas por la intensidad del enfrentamiento y el uso de objetos peligrosos.

El video, difundido por el comentarista deportivo Yasel Porto , muestra cómo una discusión tras el juego escaló rápidamente hasta convertirse en una riña multitudinaria en plena vía pública , con golpes, patadas y el uso de un bate como arma.

Las imágenes, de poco más de un minuto, captan el momento en que varios hombres de dos equipos se enfrentan, en lo que Porto calificó como:

Uno de los momentos más alarmantes fue cuando un individuo utilizó un bate durante la pelea, lo que encendió las alarmas entre quienes han visto el video.

Preocupación por la violencia

Usuarios en redes reaccionaron con preocupación ante la gravedad de lo ocurrido:

“Con un batazo se puede matar”

“Eso pudo terminar en tragedia”

“Esto no es deporte”

El uso del bate fue señalado como el elemento más peligroso del enfrentamiento.

Sin información oficial

Hasta el momento:

No se ha confirmado la identidad de los implicados

No hay reportes oficiales de arrestos

Se desconocen las causas exactas del altercado

El incidente ocurrió en Hialeah, donde el béisbol amateur es una práctica común dentro de la comunidad.

Debate en redes

El video ha acumulado cientos de miles de reproducciones y ha abierto un debate sobre:

La violencia en espacios recreativos

El comportamiento en ligas informales

Las posibles consecuencias legales de este tipo de incidente