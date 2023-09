Violenta balacera con ametralladoras a plena luz del día tiene en pánico a residentes del NW de Miami

Dos rifles fueron recuperados en el lugar. Una residente del área que nos pidió resguardar su identidad nos contó el pánico que vivió al escuchar los tiros.

“Yo le dije a mis hijos, tírense al suelo, porque se oía como si yo los tenía ahí adentro el golpe ese y se lo dije a él eso no es pistola, para mí, esto es algo diferente, algo nuevo”, dijo una residente del área.

Aun temerosa, esta vecina se asomó por la ventana y alcanzó a ver el vehículo en el que se fueron los otros involucrados en el tiroteo. Según ella, se trata de un Nissan.

“Vimos pasar un carro negro con muchos disparos y la goma ponchada, iba muy despacio y le luce que era esa señora flaca y nos volteó a ver porque iba muy despacio muy lento. Antes que saliera yo, escuchamos gomas chillar que se fueron a la fuga, no pude ver nada, por ahí había un herido y el que estaba en la puerta de eso”, añadió la residente del área.

Este tiroteo sin precedentes ha despertado preocupación entre los residentes del vecindario.

“Hace rato no se miraba eso, pleito sí, pero no lo que se vio ayer. Ahora no saco a mis nietos, porque eso puede pasar, mire bien, eso bien peligroso aquí”, dijo Oscar Antúnez, residente del área.

El caso continúa bajo investigación.