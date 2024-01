Video viral de inundación en edificio de Miami Beach destapa los graves problemas que presenta el inmueble

Un vídeo que muestra literalmente una cascada en un elevador de un condominio en Miami Beach se hizo viral en la cuenta Only in Dade y raíz de esto, los residentes han expresado preocupaciones.

“Pero lo más difícil es no saber por qué se produjo este problema y por qué no se arregló antes, porque ya desde hace más de un año, nosotros estamos teniendo tuberías afectadas, agua en los apartamentos, el problema sigue siendo que no hay suficiente información del dueño de lo que realmente nos está afectando”, dijo María Moya, residente del condominio.

“Se han dado 24 millones de special assessments y no tenemos la transparencia de a dónde va el dinero. Llevamos cinco años sin tener piscinas, gimnasios, no es nada personal contra la directiva”, dijo Daisy Fuentes, residente del condominio.

Otro de los inconvenientes que manifestaron los vecinos es que no tienen comunicación con los miembros de la junta directiva del condominio.

“Especialmente nos pasa que no nos podemos acercar al board, porque de nueve miembros que tiene la junta directiva, siete no viven en la ciudad, no tiene que lidiar con los problemas a las preguntas que hacemos, no hay ningún tipo de respuestas”, dijo Nadia Rowinsky, residente del condominio.

El edificio, que tiene 360 apartamentos, fue construido en 1970 y muchos de sus propietarios no viven en él, por ello, son pocos los vecinos que han decidido alzar su voz ante los problemas que los afectan.

“Tuve que conseguirme un abogado para tener mis derechos y prevenir el bloqueo y las amenazas, porque eso pasa cuando uno pregunta al board, porque todo el mundo tiene miedo”, dijo Michelle Salem, residente del condominio.

Tras escuchar las múltiples quejas de los vecinos, acudimos a la oficina de la directiva, en la cual nos dijeron que hiciéramos una solicitud de información a través de un correo electrónico, el cual enviamos y hasta el momento, no hemos obtenido respuesta.

Asimismo, llamamos al número telefónico que nos suministraron y nadie contestó la llamada.