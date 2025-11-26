americateve

Miami

Video impactante revela tiroteo en fiesta de cumpleaños en Miami: tres heridos y un agresor capturado

Impactante video muestra el momento en que un hombre dispara contra sus vecinos durante un cumpleaños en La Pequeña Habana, Miami. El ataque dejó tres heridos y el agresor fue capturado tras una operación SWAT

Por Redacción América Noticias Miami
Un mes después del violento tiroteo que sacudió La Pequeña Habana, en Miami, un nuevo video de vigilancia difundido públicamente muestra el momento exacto en que un hombre armado abrió fuego contra un grupo de vecinos durante una celebración de cumpleaños. El ataque dejó tres personas heridas de gravedad, entre ellas una anciana de 75 años, su hijo de 53 y un joven de 26.

El video que muestra el terror en segundos

La grabación captó a Angelo García, de 38 años, enfrentando a un grupo de vecinos reunidos en un jardín residencial cerca de Southwest 12th Avenue, en la madrugada del 24 de octubre. En cuestión de segundos, el sujeto desenfundó un arma y disparó repetidamente, desatando el pánico y obligando a los presentes a correr y refugiarse entre gritos desgarradores.

Motivo del ataque: una disputa vecinal previa

De acuerdo con el informe policial, García llegó a la fiesta buscando a una persona con la que había protagonizado un altercado días antes. Al no encontrarla, lanzó piedras contra la vivienda y luego abrió fuego contra los asistentes. Las víctimas fueron trasladadas al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde lograron sobrevivir pese a la gravedad de las heridas.

Testimonios estremecedores

“Estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre cuando ese hombre vino del lado y comenzó a disparar. Fue una locura”, relató un familiar a NBC6.

“Increíblemente están vivos… hoy podríamos estar lamentando tres funerales”, agregó.

Vecinos aseguran que escucharon seis o siete detonaciones seguidas, lo que transformó una celebración tranquila en una escena caótica.

Captura y cargos criminales

Tras el ataque, García huyó de la escena y fue localizado al día siguiente en un hotel Comfort Suites, en el suroeste de Miami-Dade. Su arresto involucró a unidades SWAT, policía local y alguaciles federales. Actualmente permanece detenido en el centro Metro West.

El agresor enfrenta múltiples cargos, entre ellos:

  • 4 cargos por intento de homicidio en segundo grado

  • Posesión ilegal de arma de fuego

  • Ser delincuente convicto reincidente, con al menos cinco condenas previas

La difusión del video ha reavivado el debate sobre el acceso a armas en Florida y la reincidencia delictiva en barrios residenciales.

