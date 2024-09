VIDEO: Cubana protagoniza escándalo al negarse a pagar por servicio de extensión de cabello en un salón en Miami

En el video se escucha a la mujer discutir acaloradamente con las trabajadoras del salón: "Oye, que me dejes tranquila, que tú no eres ni mi mamá ni mi papá. Yo tenía las mejores intenciones de pagarte porque yo tengo dinero, ¿cómo me vas a decir que no?", exclamaba mientras era rodeada por tres empleadas.

Ante la negativa de la mujer, una de las trabajadoras decidió llamar a la policía, momento en el que la clienta intentó arrebatarle el teléfono antes de abandonar el establecimiento. Las empleadas le advirtieron que tendrían que retirarle las extensiones si no pagaba por el servicio, lo que intensificó aún más la discusión.

La dueña del salón, también cubana, publicó posteriormente un video en el que ofreció más detalles del incidente. En sus declaraciones, mencionó que desde el principio sospechaba que algo no iría bien con la clienta, pero que decidió no juzgarla por su apariencia.

“Es muy triste que uno esté tratando de salir adelante y que vengan estas descaradas a intentar robarle a uno por un servicio de pelo, que es un lujo, no una necesidad”, expresó indignada.

La propietaria calificó lo sucedido como "muy triste" y aseguró que el asunto no quedaría impune, aunque no confirmó si había presentado una denuncia formal ante la policía. “El que venga a mi salón, me voy a defender. Está bueno ya de que te hagan trabajar horas para luego robarte. Uno pasa mucho trabajo para salir adelante”, subrayó.

Además, la dueña ofreció sus redes sociales como una plataforma para que otras empresarias del sector puedan denunciar casos similares y difundir fotos de quienes intenten estafarles. "La pelea no va a ser fácil, pero no me voy a quedar de brazos cruzados", concluyó.

El video del incidente fue compartido por la cuenta de Only in Dade, y ha generado más de 2,000 comentarios, la mayoría de los cuales lamentan este tipo de comportamientos que afectan la imagen de la comunidad cubana en Miami.