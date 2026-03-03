americateve

Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Aeropuertos de Cuba seguirán sin combustible Jet A1 hasta abril, afectando vuelos internacionales y turismo en medio de crisis energética

Por Redacción América Noticias Miami
Crisis energética golpea la aviación: aeropuertos de Cuba seguirán sin combustible para aviones hasta abril

Falta de queroseno Jet A1 obliga a aerolíneas a cancelar vuelos y realizar escalas técnicas fuera de la isla

Los aeropuertos internacionales de Cuba continuarán sin disponibilidad de combustible para aviones al menos hasta el 10 de abril, según un aviso oficial emitido por las autoridades aeronáuticas y registrado en la base de datos de la Federal Aviation Administration.

El mensaje técnico, identificado como NOTAM, advierte que el combustible Jet A1 no está disponible (“JET A1 FUEL NOT AVBL”), lo que afecta a todas las terminales internacionales del país y prolonga la crisis energética que impacta al sector aéreo cubano.

El aviso afecta a los principales aeropuertos internacionales del país, entre ellos:

  • Aeropuerto Internacional José Martí (La Habana)

  • Aeropuerto Juan Gualberto Gómez (Varadero)

  • Aeropuerto Abel Santamaría (Santa Clara)

  • Aeropuerto Ignacio Agramonte (Camagüey)

  • Aeropuerto Frank País (Holguín)

  • Aeropuerto Antonio Maceo (Santiago de Cuba)

La notificación amplía por un mes adicional una alerta similar emitida el pasado 10 de febrero.

Aerolíneas obligadas a cancelar o modificar vuelos

La escasez de combustible ha provocado ajustes importantes en las operaciones aéreas:

  • Cancelaciones temporales de vuelos de aerolíneas canadienses y rusas

  • Escalas técnicas en terceros países para repostar

  • Reducción de frecuencias en rutas hacia Cuba

Varias compañías europeas y latinoamericanas han optado por modificar sus itinerarios para evitar problemas de abastecimiento en la isla.

Golpe adicional al turismo cubano

El déficit de combustible llega en un momento crítico para la industria turística, una de las principales fuentes de divisas del país.

La situación ocurre en medio de:

  • Caída sostenida de visitantes internacionales

  • Crisis energética nacional

  • Interrupciones en el suministro de petróleo venezolano

Además, el presidente Donald Trump ha advertido sobre posibles sanciones contra países que envíen crudo a Cuba.

Actualmente, la isla solo produce alrededor de un tercio de su demanda energética, dependiendo en gran medida de importaciones.

