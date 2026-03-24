William Levy confirma romance con la joven cubana Jenifer Camacho tras publicar beso

Miami / Granada — El actor cubano William Levy confirmó oficialmente su nueva relación sentimental al publicar una imagen en la que aparece besando a Jenifer Camacho , despejando rumores y desatando una ola de reacciones en redes sociales.

La fotografía, compartida en sus perfiles digitales, puso fin al misterio que rodeaba a la llamada “señorita J” , una figura que había despertado curiosidad entre sus seguidores en las últimas semanas.

Primero, una imagen en un café en Granada, España , donde se apreciaban dos tazas y manos entrelazadas.

Ahora, el beso que confirmó el romance.

El gesto fue interpretado como el inicio oficial de una nueva etapa en su vida personal.

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‍ ¿Quién es Jenifer Camacho?

La mujer que conquistó al actor es Jenifer Camacho, una joven con perfil alejado del espectáculo:

Enfermera de cuidados intensivos

Graduada en la Universidad de Florida Central

Nacida en Cuba con raíces españolas

Estilo de vida enfocado en salud y fitness

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En sus redes comparte contenido sobre viajes, entrenamiento y su día a día.

De misterio a confirmación

Hace semanas, Levy había mencionado a una “señorita J” en un mensaje cargado de emoción tras su paso por el Festival de Málaga.

“Gracias por ese amor tan limpio y un poquito loco…”

En ese momento, la identidad era desconocida. Hoy, la incógnita quedó completamente resuelta.

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Nueva etapa tras su ruptura

Este romance llega luego de su mediática separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien compartió años de relación y dos hijos.

Desde entonces, el actor había mantenido discreción sobre su vida sentimental… hasta ahora.

Amor, viajes y exposición pública

Las imágenes compartidas muestran a la pareja disfrutando de viajes y momentos juntos, marcando el inicio de una relación que ya es tema de conversación entre fans y medios.

El beso, sin duda, fue el mensaje definitivo.