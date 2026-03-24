americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
William Levy

William Levy confirma romance con la joven cubana Jenifer Camacho tras publicar beso

William Levy confirma relación con Jenifer Camacho tras publicar foto besándose, generando reacción viral en redes sociales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
William Levy

Miami / Granada — El actor cubano William Levy confirmó oficialmente su nueva relación sentimental al publicar una imagen en la que aparece besando a Jenifer Camacho, despejando rumores y desatando una ola de reacciones en redes sociales.

La fotografía, compartida en sus perfiles digitales, puso fin al misterio que rodeaba a la llamada “señorita J”, una figura que había despertado curiosidad entre sus seguidores en las últimas semanas.

Screenshot 2026-03-24 at 11.24.48AM

El beso que lo confirmó todo

Tras varios indicios previos, Levy decidió hacerlo público sin rodeos.

Primero, una imagen en un café en Granada, España, donde se apreciaban dos tazas y manos entrelazadas.

Ahora, el beso que confirmó el romance.

El gesto fue interpretado como el inicio oficial de una nueva etapa en su vida personal.

Embed - Jenifer Camacho on Instagram: ""
View this post on Instagram

‍ ¿Quién es Jenifer Camacho?

La mujer que conquistó al actor es Jenifer Camacho, una joven con perfil alejado del espectáculo:

  • Enfermera de cuidados intensivos
  • Graduada en la Universidad de Florida Central
  • Nacida en Cuba con raíces españolas
  • Estilo de vida enfocado en salud y fitness
Embed - Jenifer Camacho on Instagram: ""
View this post on Instagram

En sus redes comparte contenido sobre viajes, entrenamiento y su día a día.

De misterio a confirmación

Hace semanas, Levy había mencionado a una “señorita J” en un mensaje cargado de emoción tras su paso por el Festival de Málaga.

“Gracias por ese amor tan limpio y un poquito loco…”

En ese momento, la identidad era desconocida. Hoy, la incógnita quedó completamente resuelta.

Embed - Jenifer Camacho on Instagram: ""
View this post on Instagram

Nueva etapa tras su ruptura

Este romance llega luego de su mediática separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien compartió años de relación y dos hijos.

Desde entonces, el actor había mantenido discreción sobre su vida sentimental… hasta ahora.

Amor, viajes y exposición pública

Las imágenes compartidas muestran a la pareja disfrutando de viajes y momentos juntos, marcando el inicio de una relación que ya es tema de conversación entre fans y medios.

El beso, sin duda, fue el mensaje definitivo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras conversaciones productivas

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter