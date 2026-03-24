William Levy confirma romance con la joven cubana Jenifer Camacho tras publicar beso

Miami / Granada — El actor cubano William Levy confirmó oficialmente su nueva relación sentimental al publicar una imagen en la que aparece besando a Jenifer Camacho, despejando rumores y desatando una ola de reacciones en redes sociales.
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William Levy confirma relación con Jenifer Camacho tras publicar foto besándose, generando reacción viral en redes sociales
Miami / Granada — El actor cubano William Levy confirmó oficialmente su nueva relación sentimental al publicar una imagen en la que aparece besando a Jenifer Camacho, despejando rumores y desatando una ola de reacciones en redes sociales.
La fotografía, compartida en sus perfiles digitales, puso fin al misterio que rodeaba a la llamada “señorita J”, una figura que había despertado curiosidad entre sus seguidores en las últimas semanas.
Tras varios indicios previos, Levy decidió hacerlo público sin rodeos.
Primero, una imagen en un café en Granada, España, donde se apreciaban dos tazas y manos entrelazadas.
Ahora, el beso que confirmó el romance.
El gesto fue interpretado como el inicio oficial de una nueva etapa en su vida personal.
La mujer que conquistó al actor es Jenifer Camacho, una joven con perfil alejado del espectáculo:
De misterio a confirmación
Hace semanas, Levy había mencionado a una “señorita J” en un mensaje cargado de emoción tras su paso por el Festival de Málaga.
“Gracias por ese amor tan limpio y un poquito loco…”
En ese momento, la identidad era desconocida. Hoy, la incógnita quedó completamente resuelta.
Este romance llega luego de su mediática separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien compartió años de relación y dos hijos.
Desde entonces, el actor había mantenido discreción sobre su vida sentimental… hasta ahora.
Amor, viajes y exposición pública
Las imágenes compartidas muestran a la pareja disfrutando de viajes y momentos juntos, marcando el inicio de una relación que ya es tema de conversación entre fans y medios.
El beso, sin duda, fue el mensaje definitivo.
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