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Marco Rubio

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio afirmó que La Habana rechazó una oferta millonaria de ayuda humanitaria para aliviar la crisis cubana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ayud cuba

Washington acusa al régimen cubano de bloquear ayuda humanitaria

El secretario de Estado de United States, Marco Rubio, aseguró este viernes que el gobierno de Cuba rechazó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria destinada a aliviar la grave crisis económica y social que enfrenta la isla.

Las declaraciones fueron realizadas en Italia tras su reunión en el Vaticano con el papa Pope Leo XIV, donde abordaron la situación humanitaria cubana y la distribución de asistencia a través de la Iglesia Católica.

“El régimen no la acepta”

Rubio responsabilizó directamente al gobierno cubano por impedir la entrada de la ayuda.

“Es el régimen el que no la acepta. Es el régimen el que se interpone en su camino”, afirmó.

El funcionario explicó que Washington ya entregó previamente 6 millones de dólares en asistencia humanitaria distribuida mediante Cáritas, pero insistió en que EEUU estaba dispuesto a ampliar significativamente el apoyo.

La crisis cubana se agrava

La isla atraviesa una de las peores crisis económicas y energéticas de las últimas décadas:

Escasez de alimentos

Falta de combustible

Apagones prolongados

Colapso del transporte

Deterioro hospitalario

Washington sostiene que el deterioro se agravó tras la caída de los envíos petroleros venezolanos y las nuevas sanciones económicas impulsadas por la administración de Donald Trump.

La Iglesia Católica como canal de ayuda

Rubio señaló que la Iglesia Católica ha sido clave para distribuir asistencia humanitaria en Cuba.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la distribución reconocieron que:

La infraestructura eclesiástica es limitada

No puede manejar ayuda masiva a nivel nacional

Existen dificultades logísticas y falta de combustible

La ayuda estadounidense apenas ha llegado a algunas provincias debido a obstáculos internos y problemas de transporte.

Conversaciones estancadas entre ambos gobiernos

Según Rubio, Washington sigue dispuesto a ayudar al pueblo cubano, pero mantiene la presión sobre el régimen.

Las conversaciones discretas entre ambos gobiernos continúan prácticamente congeladas después de que EEUU exigiera:

Reformas económicas

Liberación de presos políticos

Apertura al sector privado

Cambios estructurales

La Habana rechazó discutir reformas internas y continúa responsabilizando exclusivamente a las sanciones estadounidenses por el deterioro económico.

Más presión económica sobre La Habana

Mientras habla de ayuda humanitaria, Washington también intensifica las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana.

En los últimos días:

EEUU sancionó a GAESA

Empresas extranjeras comenzaron a salir de Cuba

La minera canadiense Sherritt International suspendió operaciones en la isla

Máxima tensión entre Washington y La Habana

Las declaraciones de Rubio reflejan el creciente enfrentamiento político entre ambos países.

Mientras Washington afirma querer “ayudar al pueblo cubano”, el régimen denuncia una política de presión económica y acusa a EEUU de intentar provocar un colapso interno.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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