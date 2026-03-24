Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Camagüey / La Habana — El régimen cubano condenó a cadena perpetua a c , acusado de terrorismo y tenencia ilegal de armas, en un proceso judicial que las autoridades calificaron como “ejemplarizante” .

La sentencia fue dictada por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, en el marco de la causa No. 6 de 2025, según informó el Ministerio del Interior (MININT).

De acuerdo con la versión oficial, Fernández Pichardo habría sido incentivado por una persona residente en Estados Unidos —no identificada— para ejecutar un ataque contra una agente de la Policía Nacional Revolucionaria.

El hecho ocurrió el 29 de mayo en el boulevard de la calle República, en Camagüey.

Ataque a una oficial de policía

Las autoridades aseguran que el acusado agredió por la espalda a una oficial desarmada, provocándole lesiones graves que pusieron en riesgo su vida.

El caso fue presentado como un ataque directo contra el orden público.

Sanción máxima y medidas adicionales

Además de la cadena perpetua, el tribunal impuso:

Privación de derechos civiles

Prohibición de salida del país

Indemnización a la víctima

Decomiso de bienes vinculados

Juicio bajo narrativa oficial

El MININT afirmó que el proceso respetó las garantías legales y el debido proceso, destacando que el acusado contó con representación legal.

Sin embargo, el caso se inscribe en un contexto donde el gobierno cubano ha endurecido su discurso contra actos considerados como amenazas al orden interno.

Un fallo con mensaje político

El calificativo de “ejemplarizante” utilizado por las autoridades sugiere un intento de enviar un mensaje disuasorio en medio de un clima de creciente tensión social en la isla.

Analistas señalan que este tipo de condenas reflejan una estrategia de mano dura frente a incidentes que puedan interpretarse como desafíos al control estatal.