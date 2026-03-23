Muere Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada, símbolo musical ligado al régimen cubano

La Habana — El pianista y compositor cubano Jorge Gómez Barranco , fundador del Grupo Moncada, falleció este 23 de marzo en La Habana a los 83 años , cerrando una carrera artística que estuvo estrechamente vinculada tanto a la música como al aparato político del régimen cubano.

Su muerte marca el fin de una figura que, además de su legado cultural, estuvo asociada a uno de los grupos musicales más utilizados por el gobierno en actos oficiales y campañas ideológicas.

Fundado en 1972 , el Grupo Moncada se convirtió en una de las agrupaciones más visibles dentro del panorama cultural de la isla.

Sin embargo, más allá de su propuesta artística, el grupo fue ampliamente utilizado en:

Analistas y críticos han señalado que su música fue integrada como parte de la estrategia cultural del régimen para reforzar mensajes políticos.

Jorge Gómez no solo desarrolló su carrera dentro de Cuba , sino que también ocupó posiciones institucionales clave, incluyendo la presidencia de Cubadisco y un escaño como diputado en la Asamblea Nacional durante varias legislaturas.

Su permanencia dentro de la estructura cultural oficial consolidó su rol como figura alineada con el sistema político vigente.

Proyección internacional con narrativa oficial

El Grupo Moncada alcanzó reconocimiento en escenarios internacionales, llevando consigo una propuesta musical que combinaba:

Canción política

Elementos de la Nueva Trova

Discursos sociales alineados con el gobierno

Sus presentaciones en Europa y América Latina formaron parte del aparato cultural que proyectaba la imagen del régimen en el exterior.

Legado entre la cultura y la política

El fallecimiento de Jorge Gómez reabre el debate sobre el papel de los artistas dentro de sistemas políticos centralizados, especialmente en contextos donde la cultura ha sido utilizada como herramienta de propaganda.

Mientras algunos destacan su aporte musical, otros subrayan su cercanía con el poder y su participación en la narrativa oficial del régimen.