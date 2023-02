Un peatón en condición crítica tras ser atropellado por un camión en la autopista I-95 en Miami

La Patrulla de Carreteras de la Florida se encuentra a cargo de la investigación. Este accidente ocurre un día después de que un hombre muriera luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga en la calle 37 y la avenida 27 del noroeste, en la ciudad de Miami.

“Si la camioneta se hubiese quedado ahí, tal vez no hubiese pasado nada porque el error fue del peatón, sabemos que es un hombre negro latino de 69 años, todavía no hemos contactado a la familia, ya que no tenemos información de quién es familiar de él”, agregó el vocero de la policía de Miami.

Quienes caminan diariamente por la ciudad Miami manifestaron sentir temor al cruzar las calles, ya que, según ellos, muchos conductores no respetan la luz de los semáforos.

“Yo me paro y hasta que no veo que está despejado para cruzar, no cruzo, así me quede media hora ahí, si está el semáforo de cruzar, yo espero y entonces ahí cruzo”, dijo José Martin, residente de Miami.

Algunos nos contaron que han estado involucrados en accidentes difíciles de olvidar.

“La muchacha estaba mirando su celular y por un segundo me choca, eso me ha pasado a mí, de verdad que sí”, dijo Ramona Peralta, residente de Miami.

“Fue terrible, el conductor solo arrancó y como que era un animalito, la persona que quedó ahí”, dijo Doralí Moncada, residente de Miami.

El caso continúa bajo investigación.