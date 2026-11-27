El congresista republicano Mario Díaz-Balart planteó la posibilidad de que la Administración de Donald Trump conceda un Estatus de Protección Temporal (TPS) a los cubanos , ante la incertidumbre migratoria que enfrentan miles de personas con el formulario I-220A.

Durante una entrevista con el podcast Los Pichy Boys, el legislador cubanoamericano consideró que las condiciones internas de Cuba podrían justificar esa protección.

Díaz-Balart asegura que la decisión depende de Trump

“Habría que crear algo legal. Yo creo que la administración tiene la posibilidad de hacer algo temporal. Pudiese ser un TPS por la situación dentro de Cuba”, expresó el congresista.

El legislador responsabilizó a la anterior Administración de Joe Biden por la situación migratoria de los cubanos liberados con un I-220A en lugar de recibir un parole.

El fallo judicial que complica la situación de los cubanos

Las declaraciones llegan después de que el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito resolviera, el pasado 17 de noviembre, que el I-220A no equivale al parole requerido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

La sentencia constituye un precedente vinculante en Florida, Georgia y Alabama.

¿Qué beneficios tendría un TPS para los cubanos?

De aprobarse una designación para Cuba, los inmigrantes que cumplan los requisitos podrían acceder a:

Protección temporal contra la deportación.

Autorización de empleo en Estados Unidos.

Permanencia temporal autorizada durante la vigencia del beneficio.

Sin embargo, el TPS no concede automáticamente la residencia permanente ni resuelve por sí solo los obstáculos relacionados con la Ley de Ajuste Cubano.

Por el momento, las declaraciones de Díaz-Balart constituyen una propuesta, no el anuncio de una medida migratoria aprobada por la Administración Trump.