Haned Mota Mompié, de 25 años e hijo de la cantante cubana Haila María Mompié , fue arrestado durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre en Miami, acusado de intentar asaltar un establecimiento comercial con una navaja y el rostro cubierto.

El joven músico enfrenta cuatro cargos penales y permanece bajo custodia en Miami-Dade.

La Policía asegura que confesó el presunto robo

Según la declaración jurada de arresto, Mota habría ingresado a un comercio ubicado en NE Miami Place, donde presuntamente amenazó a un empleado con una navaja para exigirle dinero.

El sospechoso abandonó el establecimiento sin conseguir abrir la caja registradora.

Las cámaras de vigilancia permitieron identificarlo y los agentes lo arrestaron a las 3:02 a. m.

El investigador aseguró que Mota confesó los hechos después de recibir la lectura de sus derechos Miranda. La grabación del interrogatorio no ha sido divulgada.

Permanece detenido sin fianza

Aunque las fianzas de tres cargos suman 5.500 dólares, el músico permanece detenido sin derecho a fianza por la acusación principal.

Su próxima audiencia está prevista para el lunes 30 de noviembre, a las 9:30 a. m., ante la jueza Laura María González-Marqués.

¿Quién es Haned Mota?

Nacido en La Habana en 2001, es hijo de Haila y del músico Aned Mota, exintegrante de La Charanga Habanera.

Se graduó en percusión y desarrolló una carrera como cantante, compositor y productor musical.

Su defensa presentó una declaración de no culpabilidad y solicitó un juicio por jurado.