El presentador cubano Alexander Otaola difundió este jueves 26 de noviembre un video de vigilancia presuntamente relacionado con el intento de robo por el que fue arrestado Haned Mota Mompié , hijo de la cantante cubana Haila María Mompié.

Las imágenes, publicadas en Facebook, estarían vinculadas con los hechos ocurridos durante la madrugada del miércoles en una farmacia CVS de Miami.

En la grabación aparece un individuo que se cubre el rostro con una camiseta blanca antes de ingresar al establecimiento.

Aproximadamente 30 segundos después, la persona sale del comercio con la prenda en la mano.

Estos detalles coinciden con parte de la descripción recogida en la declaración jurada de arresto.

Sin embargo, la identidad de la persona que aparece en el video no ha sido verificada independientemente.

La Policía asegura que Haned Mota confesó

Según el informe policial, el sospechoso habría amenazado a un empleado con una navaja para exigirle dinero.

Mota fue arrestado posteriormente en Overtown, donde los agentes encontraron una navaja en su poder.

El investigador aseguró que el joven confesó los hechos tras recibir la lectura de sus derechos Miranda.

Los cuatro cargos que enfrenta el hijo de Haila

Tentativa de robo a mano armada con el rostro cubierto.

Posesión de cocaína en forma de crack.

Posesión de metanfetamina cristalina.

Resistencia a la autoridad sin violencia.

El músico permanece detenido sin fianza por el cargo principal. Su audiencia de detención preventiva está prevista para el lunes 30 de noviembre, a las 9:30 a. m.

Su defensa presentó una declaración de no culpabilidad y solicitó un juicio por jurado.