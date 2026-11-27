Un buque portacontenedores de bandera panameña naufragó durante la madrugada del jueves 26 de noviembre frente a las costas de Artemisa, Cuba, dejando un saldo preliminar de un fallecido, tres desaparecidos y 12 sobrevivientes .

La embarcación, identificada como HALIMA y operada por la compañía Sidra Line, transportaba 208 contenedores y llevaba a bordo a 16 tripulantes de nacionalidades egipcia e indonesia.

Operativo de búsqueda y rescate frente a las costas cubanas

Según un comunicado de la Administración Marítima de Cuba, publicado por el periódico estatal Granma, el naufragio ocurrió a unas tres millas al norte de la bahía de Cabañas.

Los equipos de salvamento rescataron con vida a 12 tripulantes y recuperaron el cuerpo de otro, mientras continuaban las labores de búsqueda de los desaparecidos.

Construido en 1997, el carguero cuenta con las siguientes características:

Bandera: Panamá.

Eslora: 100 metros.

Manga: 18 metros.

Identificación marítima: IMO 9121869.

Carga: 208 contenedores.

Las plataformas internacionales de seguimiento marítimo ofrecen información contradictoria sobre su itinerario, señalando como posibles destinos el puerto del Mariel, en Cuba, y Veracruz, en México.

Las interrogantes que deja el naufragio

Las autoridades cubanas constituyeron una comisión multidisciplinaria para investigar las causas del siniestro.

El comunicado oficial no precisa el contenido de los contenedores, el destino definitivo de la mercancía, la identidad del fallecido ni el estado de salud de los sobrevivientes.

Las causas del naufragio permanecen bajo investigación.