El Gobierno cubano anunció la aprobación de seis nuevos negocios con participación de cubanos residentes en el exterior , sin revelar la identidad de los inversionistas, los montos comprometidos ni los sectores económicos involucrados.

Marrero Cruz va tras el dinero de los emigrados. Los llamó a invertir en empresas del régimen y en negocios privados. Prometió “transparencia y seguridad jurídica” y dijo que en diciembre presentarán al Parlamento la reforma de la Ley de Inversión Extranjera. pic.twitter.com/AIfw8EIuPK

El anuncio fue realizado por Óscar Pérez-Oliva el jueves 26 de noviembre, durante la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026).

Los 2.000 millones de dólares no corresponden exclusivamente a la diáspora

Según las cifras presentadas, Cuba aprobó durante 2026 un total de 40 nuevos negocios con capital extranjero, cuyo compromiso de inversión asciende a 2.000 millones de dólares.

Sin embargo, únicamente seis de esos proyectos cuentan con participación de cubanos residentes en el exterior.

Ese 15% corresponde al número de proyectos aprobados, no al porcentaje del dinero invertido.

¿Quiénes son los cubanos que están invirtiendo en la isla?

El anuncio oficial dejó sin responder varias interrogantes sobre la participación económica de la diáspora:

La identidad de los inversionistas.

Los países donde residen.

El capital comprometido en cada negocio.

Los sectores económicos involucrados.

El dinero efectivamente desembolsado.

Capital comprometido no significa dinero recibido

Las autoridades tampoco precisaron cuánto de los 2.000 millones de dólares anunciados ya ingresó efectivamente al país.

La aprobación de un proyecto y el compromiso de inversión no equivalen necesariamente a la ejecución del negocio ni al desembolso del capital.

Sin ese desglose, resulta imposible determinar el verdadero alcance económico de las inversiones de los cubanos residentes en el extranjero.