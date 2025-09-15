Sentencian a casi 3 años de cárcel por corrupción al excomisionado de Miami-Dade, Joe Martínez

El excomisionado del condado Miami- Dade, Joe Martínez , fue sentenciado este lunes 15 de septiembre a 34,5 meses de prisión tras ser hallado culpable de compensación ilegal y conspiración. La decisión llega luego de un proceso judicial que se extendió por más de dos años y que estuvo marcado por fuertes acusaciones de corrupción.

Martínez, arrestado en 2022, fue declarado culpable en noviembre de 2024, aunque la sentencia se pospuso varias veces hasta la audiencia más reciente. El juez del caso anunció que cumplirá 34,5 meses por cada cargo, de manera simultánea, con crédito por el tiempo que ya pasó en prisión.

“Lamento que haya llegado a esto… siento que tengo las manos atadas”, dijo el magistrado al dictar la condena.

De acuerdo con la fiscalía, Martínez recibió un pago de 15.000 dólares de Jorge Negrín, propietario de un supermercado, a cambio de impulsar cambios en una ordenanza que limitaba el uso de contenedores de almacenamiento en propiedades comerciales. El dueño del terreno, Sergio Delgado, había sido multado con miles de dólares por estacionar seis contenedores de manera ilegal y pidió ayuda al entonces comisionado.

Las investigaciones mostraron que la oficina de Martínez organizó reuniones con la policía y las partes involucradas para intentar modificar la ley y reducir las restricciones.

La defensa de Martínez, liderada por el abogado Benedict Kuehne, sostuvo que el excomisionado es “un hombre honorable, con una carrera intachable, que nunca utilizó su cargo para beneficio personal”. Durante el juicio, Negrín declaró que el dinero entregado fue un gesto de agradecimiento, ya que años atrás Martínez lo había ayudado a conseguir un inversionista para su negocio.

“¿Por qué alguien pagaría un soborno de 15.000 dólares a Joe Martínez? Eso no tiene sentido”, insistió otro abogado defensor, Neil Taylor.

Posibles motivaciones económicas

La fiscalía argumentó que Martínez enfrentaba dificultades financieras relacionadas con su trabajo como gerente de cuentas en Centurion Security, donde los contratos no generaban ingresos suficientes. Según el testimonio de su jefe, Edward Heflin, incluso algunos de los cheques de pago de Martínez fueron rechazados, lo que pudo llevarlo a buscar respaldo económico a través de su influencia política.

En el juicio, Delgado aseguró que Martínez lo llamó para recomendarlo ante un banco con el fin de facilitarle un préstamo. La defensa negó que el excomisionado tuviera problemas económicos y rechazó todas las acusaciones. Martínez, además, se abstuvo de testificar.

Carrera política interrumpida

Joe Martínez, una figura reconocida en la política local, cumplía su quinto mandato como comisionado cuando fue arrestado en septiembre de 2022. Tras conocerse las acusaciones en su contra, el gobernador Ron DeSantis lo suspendió de su cargo.

La sentencia marca un nuevo capítulo en la trayectoria de un político que durante años fue una de las caras visibles de la política de Miami-Dade y que ahora enfrentará casi tres años tras las rejas.