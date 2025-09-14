Conocido joyero de Miami regresa a su pueblo en Cuba: "Tu origen no decide tu destino"

Compartir en:









El joyero cubanoamericano Carlos Marcelín, reconocido en Miami por su experiencia en la compraventa de relojes de lujo y su presencia en redes sociales, regresó a su tierra natal en Cojímar, La Habana, donde compartió un emotivo reencuentro con sus raíces.

En un video publicado en sus plataformas digitales, Marcelín mostró un recorrido por las calles del pueblo que lo vio crecer y relató cómo una casual interacción con un grupo de adolescentes cerca de la playa lo transportó a sus propios recuerdos de infancia. El joyero los invitó a merendar unas pizzas, gesto que reflejó la conexión que aún mantiene con su comunidad de origen.

Embed - Carlos Marcelin on Instagram: "Tu origen no decide tu destino Mira nuestras historias para ganar $100k y un viaje a Miami! Sigue a @crmsandra " View this post on Instagram A post shared by Carlos Marcelin (@mrcrmofficial) “Yo creo que en la vida cada cual debe ser libre de hacer lo que desea. Me gustaría conocer el mundo, pero las cosas que llenan mi corazón es lo que hago primero”, expresó durante la visita.

El empresario también aprovechó el momento para enviar un mensaje inspirador a los jóvenes: “Quiero motivar a las nuevas generaciones para que sean mejores. Es importante saber que puedes venir de un pueblo muy pobre y aun así lograr lo que te propongas. Tu origen no decide tu destino”, afirmó.

Aunque en este viaje prefirió mantener la mayor parte de su estancia en Cuba dentro del ámbito familiar, Marcelín acostumbra compartir en redes sociales su estilo de vida en Miami, donde trabaja con clientes exclusivos y se ha consolidado como un referente en el mercado de joyas y relojes de alta gama. En su día a día, también deja ver su amor por el mar y la gastronomía marinera, rasgos que conserva como un auténtico cubano de Cojímar.

Compartir en:







