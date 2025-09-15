EEUU ataca embarcación venezolana vinculada al narcotráfico: tres muertos y nuevas tensiones con Caracas

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque militar contra una lancha rápida procedente de Venezuela , señalada de transportar drogas hacia su territorio. El operativo, autorizado por el presidente Donald Trump , dejó un saldo de tres personas muertas y vuelve a encender las tensiones entre Washington y Caracas.

La información fue confirmada por la agencia Associated Press (AP), que citó un mensaje del propio Trump en su red Truth Social. En él, el mandatario aseguró que la acción estuvo dirigida contra “narcoterroristas confirmados de Venezuela que se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, un arma mortal que envenena a los estadounidenses”.

El presidente precisó que la operación se realizó en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM) y subrayó que “tres terroristas masculinos fueron abatidos en acción, sin bajas para las fuerzas de EE.UU.”. Además, lanzó una advertencia directa: “Si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, te estamos cazando”.

Este operativo ocurre apenas dos semanas después de un ataque similar, en el que otra embarcación venezolana fue destruida, dejando un saldo de 11 muertos, según la versión estadounidense. En aquella ocasión, Trump defendió la acción como una “escalada necesaria” para frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

Imágenes divulgadas por el ejército estadounidense muestran el momento exacto en que la embarcación fue alcanzada por proyectiles, generando una explosión seguida de su hundimiento.

La acción recibió respaldo político. El Secretario de Estado, Marco Rubio, la calificó como “letal, precisa y necesaria”, señalando que se trató de un paso firme contra las redes criminales que, según Washington, operan con complicidad de funcionarios venezolanos.

Sin embargo, algunos congresistas advirtieron sobre el riesgo de una escalada militar en la región y pidieron mayor transparencia en los criterios de selección de objetivos. El debate en Washington gira en torno a la legalidad y proporcionalidad de estas operaciones.

La respuesta de Caracas

El gobierno de Nicolás Maduro negó la veracidad del video difundido por el Pentágono y calificó el operativo como “propaganda estadounidense”. Caracas rechazó las acusaciones de narcotráfico y acusó a Trump de fabricar incidentes para justificar sanciones más duras y operaciones militares en el Caribe.

Con dos ataques en menos de un mes, la tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela sigue en aumento, en medio de acusaciones cruzadas y advertencias de una posible escalada regional.