americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Venezuela

EEUU ataca embarcación venezolana vinculada al narcotráfico: tres muertos y nuevas tensiones con Caracas

Trump confirmó que el ataque se realizó en aguas internacionales contra presuntos narcoterroristas de Venezuela. El hecho ocurre en medio de un clima de tensión entre ambas naciones

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-15 at 5.53.46 PM

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque militar contra una lancha rápida procedente de Venezuela, señalada de transportar drogas hacia su territorio. El operativo, autorizado por el presidente Donald Trump, dejó un saldo de tres personas muertas y vuelve a encender las tensiones entre Washington y Caracas.

La información fue confirmada por la agencia Associated Press (AP), que citó un mensaje del propio Trump en su red Truth Social. En él, el mandatario aseguró que la acción estuvo dirigida contra “narcoterroristas confirmados de Venezuela que se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, un arma mortal que envenena a los estadounidenses”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpTruthOnX/status/1967680488388301196&partner=&hide_thread=false

El presidente precisó que la operación se realizó en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM) y subrayó que “tres terroristas masculinos fueron abatidos en acción, sin bajas para las fuerzas de EE.UU.”. Además, lanzó una advertencia directa: “Si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, te estamos cazando”.

Segundo ataque en menos de un mes

Este operativo ocurre apenas dos semanas después de un ataque similar, en el que otra embarcación venezolana fue destruida, dejando un saldo de 11 muertos, según la versión estadounidense. En aquella ocasión, Trump defendió la acción como una “escalada necesaria” para frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

Imágenes divulgadas por el ejército estadounidense muestran el momento exacto en que la embarcación fue alcanzada por proyectiles, generando una explosión seguida de su hundimiento.

Apoyos y críticas en Washington

La acción recibió respaldo político. El Secretario de Estado, Marco Rubio, la calificó como “letal, precisa y necesaria”, señalando que se trató de un paso firme contra las redes criminales que, según Washington, operan con complicidad de funcionarios venezolanos.

Sin embargo, algunos congresistas advirtieron sobre el riesgo de una escalada militar en la región y pidieron mayor transparencia en los criterios de selección de objetivos. El debate en Washington gira en torno a la legalidad y proporcionalidad de estas operaciones.

La respuesta de Caracas

El gobierno de Nicolás Maduro negó la veracidad del video difundido por el Pentágono y calificó el operativo como “propaganda estadounidense”. Caracas rechazó las acusaciones de narcotráfico y acusó a Trump de fabricar incidentes para justificar sanciones más duras y operaciones militares en el Caribe.

Con dos ataques en menos de un mes, la tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela sigue en aumento, en medio de acusaciones cruzadas y advertencias de una posible escalada regional.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de abordar el Air Force One en el aeropuerto de Morristown, el domingo 14 de septiembre de 2025, en Morristown, Nueva Jersey (AP Foto/Alex Brandon)

Trump propone eliminar los reportes financieros trimestrales

Agentes del Departamento de Policía Metropolitana, del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS, por sus siglas en inglés), vigilan un juego de fútbol americano entre Bell Multicultural y Archbishop Carroll, el viernes 12 de septiembre de 2025, en la Secundaria Cardozo en el vecindario de Columbia Heights de Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais)

Trump amenaza con federalizar nuevamente la policía de Washington, D.C. por inmigración

El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de abordar el Air Force One en el aeropuerto de Morristown, el 14 de septiembre de 2025, en Morristown, Nueva Jersey (AP Foto/Alex Brandon)

Ejército de EEUU atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, dice Trump

ARCHIVO- En esta imagen de archivo del 5 de febrero de 2018, se muestra el sello de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos en el piso del Edificio Marriner S. Eccles de la Junta de la Reserva Federal, en Washington. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

Reserva Federal de EEUU enfrenta reunión inusual entre presiones de Trump e incertidumbre económica

Destacados del día

EEUU ataca embarcación venezolana vinculada al narcotráfico: tres muertos y nuevas tensiones con Caracas

EEUU ataca embarcación venezolana vinculada al narcotráfico: tres muertos y nuevas tensiones con Caracas

Imágenes de Satélite muestran destructores y submarinos de EEUU Acercándose a Venezuela

Imágenes de Satélite muestran destructores y submarinos de EEUU Acercándose a Venezuela

El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de abordar el Air Force One en el aeropuerto de Morristown, el 14 de septiembre de 2025, en Morristown, Nueva Jersey (AP Foto/Alex Brandon)

Ejército de EEUU atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, dice Trump

Sentencian a casi 3 años de cárcel por corrupción al excomisionado de Miami-Dade, Joe Martínez

Sentencian a casi 3 años de cárcel por corrupción al excomisionado de Miami-Dade, Joe Martínez

Agentes del Departamento de Policía Metropolitana, del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS, por sus siglas en inglés), vigilan un juego de fútbol americano entre Bell Multicultural y Archbishop Carroll, el viernes 12 de septiembre de 2025, en la Secundaria Cardozo en el vecindario de Columbia Heights de Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais)

Trump amenaza con federalizar nuevamente la policía de Washington, D.C. por inmigración

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter