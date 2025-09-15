Imágenes de Satélite muestran destructores y submarinos de EEUU Acercándose a Venezuela

Compartir en:









El fantasma de una guerra sacude el Caribe. Nuevas imágenes satelitales han destapado lo que muchos temían: una poderosa flota de guerra estadounidense se ha colocado peligrosamente cerca de Venezuela, en un despliegue militar que incluye destructores, buques de asalto, un crucero de misiles guiados y hasta un submarino nuclear merodeando en las profundidades.

La revelación llega justo cuando las tensiones entre Washington y Caracas alcanzan niveles de infarto. Estados Unidos acusa al gobierno de Nicolás Maduro de ser cómplice del Cartel de los Soles, una supuesta organización criminal que, según la Casa Blanca, opera como un narco-Estado. El régimen chavista lo niega todo, llamándolo “un invento”, pero la realidad en alta mar pinta un cuadro inquietante.

Screenshot 2025-09-15 at 5.32.32PM Choque sangriento en el Caribe La crisis explotó el martes, cuando uno de los buques desplegados destruyó una embarcación cargada de drogas que partió de Venezuela, dejando 11 muertos en el acto. El mensaje fue brutal y claro: EE.UU. está dispuesto a actuar con fuego real.

La prueba en imágenes El investigador MT Anderson fue el primero en detectar las fotos tomadas por la Agencia Espacial Europea el pasado 3 de septiembre. Allí, a unos 530 kilómetros al norte de Venezuela, se ven al menos cuatro buques de guerra de EE.UU. navegando en formación.

Uno de ellos ya fue identificado: el USS Iwo Jima, un coloso de 41.000 toneladas de la clase Wasp, capaz de transportar más de 1.000 infantes de marina listos para el combate. Junto a él, se sospecha que operan dos transportes anfibios clase San Antonio y un destructor de la clase Arleigh Burke.

Y no es todo. CNN había reportado que en la región también rondan los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson; además del crucero USS Lake Erie, el buque de combate litoral USS Minneapolis-Saint Paul y un submarino nuclear cuya posición se mantiene en absoluto secreto.

Refuerzos desde el aire Como si fuera poco, la Casa Blanca anunció que enviará 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para reforzar las operaciones. Una movida que sube aún más la apuesta en este tablero de guerra. ¿Preludio de un conflicto abierto? La pregunta arde en el aire: ¿está EE.UU. preparando el terreno para una confrontación directa con Venezuela? Los movimientos militares, la sangre ya derramada y la tensión creciente dibujan un escenario que parece sacado de un thriller geopolítico… pero es completamente real y está ocurriendo ahora mismo en el Caribe.