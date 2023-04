Sentencian a cadena perpetua a los tres afroamericanos que asesinaron al rapero XXXTentacion en Fort Lauderdale

El juez del circuito del condado de Broward, Michael Usan, señaló la pena sobre Michael Boatwright -de 28 años-, Dedrick Williams -de 26- y Trayvon Newsome -de 24-, que ya habían sido declarados culpables el mes pasado. Dado que los fiscales no habían solicitado la pena de muerte, esta era la única alternativa que el juez tenía para resolver el caso por asesinato premeditado y robo a mano armada.

Sin embargo, los magistrados aún no se han pronunciado sobre un cuarto involucrado, Robert Allen, quien era amigo de los acusados y aseguró haber participado del crimen. En 2022, inclusive se declaró culpable de homicidio intencional, algo que los abogados defensores de los tres sentados en el banquillo señalaron de una mentira y una estrategia para evitar la cadena perpetua.

La defensa apuntó también contra los fiscales y los detectives, a quienes acusaron de haber realizado un mal trabajo de investigación y de no tener en cuenta a otros posibles sospechosos, como el astro del rap canadiense Drake, quien había tenido un cruce en internet con XXXTentacion.

El abogado de Williams, Mauricio Padilla, comentó semanas atrás a la agencia The Associated Press que no cree que su cliente haya tenido un juicio justo y señaló que uno de los testigos cruciales para su defensa fue herido y, a otro, se le prohibió declarar. “Es obvio desde los días en que el jurado estaba deliberando que tenían preguntas y sólo desearía haber defendido adecuadamente a mi cliente”, agregó.