Se entregó hombre que pasó 10 horas atrincherado en su casa de Miami

“Un agente le decía tú me conoces, solo queremos ayudarte, no queremos herirte, abre la puerta, sal con las manos en alto, pero parece que no hacía caso, porque hasta hoy a las seis de la mañana lo sacaron los agentes que son especializados en eso. Era pequeño, pelo largo, morenito él, yo pienso que no tiene más de 18, 20 años”, dijo Torres.

La gran presencia policial mantuvo a los vecinos del área en alerta y muy preocupados.

“Muy mal, porque mis hijos salieron a las 8:00 de la noche a comprar pizza y cuando regresaron no los dejaron entrar y andaban dos niños menores de edad y mi hija de 18 años y tuvieron que ir a dormir donde un familiar”, agregó el vecino.

“Tremendo, porque tengo mis dos niñas, yo vivo aquí hace dos años y nunca he visto problema, hasta ahora que me están contando”, añadió Torres.

Las autoridades informaron que, por motivos confidenciales, no se revelará la identidad del hombre.

“En este momento, todavía no está claro si enfrentará algún tipo de cargo porque, inicialmente, se informó que era una persona con una enfermedad mental y amenazó con hacerse daño, no está claro si lo evaluarán mentalmente o enfrentará a cargos por amenazar a los agentes policiales”, señaló la portavoz policial.

Este incidente ocurre tan solo dos días después de que otro hombre se atrincherara en un apartamento en un condominio de Midtown, donde luego de un intercambio de disparos, las autoridades lo encontraron muerto. El caso continúa bajo investigación.