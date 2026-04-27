FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

El régimen cubano intenta proyectar una imagen de avance en medio de la crisis energética. Autoridades anunciaron que la Refinería Hermanos Díaz logró refinar crudo pesado nacional y producir derivados como nafta, diésel y fuel oil.

Sin embargo, la realidad en la isla cuenta otra historia: el colapso energético persiste sin señales de solución inmediata .

Funcionarios del sector calificaron el proceso como un logro, destacando la complejidad del crudo cubano, altamente viscoso y con elevado contenido de azufre.

Aun así, no se han precisado volúmenes ni alcance real de producción, lo que genera dudas sobre su impacto en la vida cotidiana.

El problema de fondo sigue intacto

Pese a la narrativa oficial, la crisis estructural continúa:

Falta de combustible

Infraestructura obsoleta

Dependencia de suministros externos

El propio Miguel Díaz-Canel celebró el avance como una ruptura de “tabúes”, pero no ofreció soluciones concretas a corto plazo.

Mercado informal dispara los precios

Mientras tanto, la población enfrenta una realidad crítica:

Gasolina: hasta 6,000 CUP por litro

Diésel: hasta 4,600 CUP

Salario mínimo: 2,100 CUP

Un escenario donde llenar un tanque es prácticamente imposible para la mayoría.

Dependencia externa y alivio temporal

El reciente envío de petróleo desde Rusia solo ha ofrecido un respiro limitado.

Autoridades reconocen que:

Apenas cubre un tercio de la demanda mensual

No garantiza estabilidad

No resuelve el déficit estructural

Incertidumbre total

Mientras se agota ese suministro temporal, crece la incertidumbre sobre cuándo llegará el próximo cargamento de combustible.

La isla sigue atrapada en un ciclo de apagones, escasez y soluciones parciales que no logran revertir la crisis.