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EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

El Comando Sur lanza el ejercicio FLEX2026 con drones, inteligencia artificial y presencia naval en el Caribe

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Comando SUR

El despliegue militar de Estados Unidos en el entorno de Cuba entra en una nueva fase. El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la activación del ejercicio FLEX2026, una operación que se desarrolla del 24 al 30 de abril en Key West, en medio de un aumento sostenido de vigilancia aérea y naval alrededor de la isla.

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Tecnología de guerra en tiempo real

Las maniobras integran capacidades avanzadas:

Inteligencia artificial aplicada a operaciones militares

Sistemas no tripulados (drones y vehículos marítimos)

Fuerzas navales tradicionales

“Esto no es solo experimentación”, señalaron autoridades, destacando que el objetivo es trasladar estas capacidades directamente al terreno operativo.

Drone

Drones y espionaje aéreo alrededor de Cuba

En paralelo al ejercicio, se ha detectado un aumento de vuelos de inteligencia:

Drones MQ-4C Triton rodeando la isla

Aviones RC-135 Rivet Joint

Plataformas P-8 Poseidon

Sistemas de alerta temprana E-2D Hawkeye

Un despliegue que cubre aire, mar y capacidades electrónicas en tiempo real.

Presencia naval reforzada

El componente marítimo también se fortalece con unidades como el USS Wichita, en línea con operaciones sostenidas en el Caribe desde finales de 2025.

Objetivo oficial vs. lectura geopolítica

Washington sostiene que estas operaciones buscan:

Combatir el crimen organizado transnacional

Mejorar la vigilancia marítima

Probar nuevas tecnologías operativas

Sin embargo, el contexto sugiere una dimensión más amplia:

Presión política sobre el régimen cubano

Incremento de tensiones regionales

Preparación ante posibles escenarios de crisis

Mensaje estratégico claro

El despliegue simultáneo de ejercicios militares, drones de alta tecnología y presencia naval constante indica una estrategia de vigilancia intensiva en el Caribe.

Más allá del discurso oficial, Estados Unidos está reforzando su capacidad de monitoreo y respuesta en torno a Cuba con herramientas cada vez más sofisticadas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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