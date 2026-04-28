ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

La violencia de género sigue escalando en Cuba . El asesinato de Mariolis López Silio , de 37 años y madre de cuatro hijos, eleva a 20 los feminicidios confirmados en 2026 , según el Observatorio de Género de Alas Tensas.

El crimen ocurrió en Güines, provincia de Mayabeque, y el principal sospechoso es su expareja, Michael Pérez Sanabria , quien permanece prófugo y es considerado un peligro para la comunidad.

De acuerdo con la investigación:

La víctima fue secuestrada

Se utilizó un arma de fuego

El crimen se desarrolló en varios puntos del municipio

El caso ha generado conmoción por su brutalidad.

Cuatro hijos quedan huérfanos

Mariolis deja:

Una bebé lactante

Un niño de 3 años

Un niño de 12

Una adolescente de 15

Dos de los menores son hijos del presunto agresor.

Antecedentes y denuncias ignoradas

El observatorio confirmó:

Historial de violencia del agresor

Agresiones previas contra la víctima y su familia

Denuncias de inacción policial antes del crimen

Familiares denuncian negligencia en la respuesta de las autoridades.

Escalada alarmante de feminicidios

Las cifras reflejan una tendencia preocupante:

20 casos en lo que va de 2026

13 en el primer trimestre

Al menos 8 en abril

2026 podría superar los 48 feminicidios registrados en 2025.

Patrón repetido en la isla

El caso se suma a otros recientes:

Doble feminicidio en Batabanó

Mujer asesinada en Bayamo cuando iba a denunciar

Joven madre asesinada en Matanzas

En la mayoría de los casos, los agresores eran parejas o exparejas.

Vacío legal y críticas al sistema

Cuba no cuenta con una ley integral de violencia de género y:

El feminicidio no está tipificado como delito autónomo

No existen estadísticas oficiales completas

Organizaciones denuncian falta de protección efectiva

Conclusión: crisis silenciosa en aumento

El asesinato de Mariolis López Silio no es un caso aislado, sino parte de una crisis creciente de violencia machista en la isla.

Mientras las cifras aumentan, la respuesta institucional sigue siendo cuestionada.