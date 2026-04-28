ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

La violencia de género sigue escalando en Cuba. El asesinato de Mariolis López Silio, de 37 años y madre de cuatro hijos, eleva a 20 los feminicidios confirmados en 2026, según el Observatorio de Género de Alas Tensas.
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Una mujer de 37 años fue asesinada por su expareja en Mayabeque, Cuba; el agresor sigue prófugo y el caso reaviva críticas por falta de protección
La violencia de género sigue escalando en Cuba. El asesinato de Mariolis López Silio, de 37 años y madre de cuatro hijos, eleva a 20 los feminicidios confirmados en 2026, según el Observatorio de Género de Alas Tensas.
El crimen ocurrió en Güines, provincia de Mayabeque, y el principal sospechoso es su expareja, Michael Pérez Sanabria, quien permanece prófugo y es considerado un peligro para la comunidad.
De acuerdo con la investigación:
La víctima fue secuestrada
Se utilizó un arma de fuego
El crimen se desarrolló en varios puntos del municipio
El caso ha generado conmoción por su brutalidad.
Mariolis deja:
Una bebé lactante
Un niño de 3 años
Un niño de 12
Una adolescente de 15
Dos de los menores son hijos del presunto agresor.
Antecedentes y denuncias ignoradas
El observatorio confirmó:
Historial de violencia del agresor
Agresiones previas contra la víctima y su familia
Denuncias de inacción policial antes del crimen
Familiares denuncian negligencia en la respuesta de las autoridades.
Escalada alarmante de feminicidios
Las cifras reflejan una tendencia preocupante:
20 casos en lo que va de 2026
13 en el primer trimestre
Al menos 8 en abril
2026 podría superar los 48 feminicidios registrados en 2025.
Patrón repetido en la isla
El caso se suma a otros recientes:
Doble feminicidio en Batabanó
Mujer asesinada en Bayamo cuando iba a denunciar
Joven madre asesinada en Matanzas
En la mayoría de los casos, los agresores eran parejas o exparejas.
Vacío legal y críticas al sistema
Cuba no cuenta con una ley integral de violencia de género y:
El feminicidio no está tipificado como delito autónomo
No existen estadísticas oficiales completas
Organizaciones denuncian falta de protección efectiva
El asesinato de Mariolis López Silio no es un caso aislado, sino parte de una crisis creciente de violencia machista en la isla.
Mientras las cifras aumentan, la respuesta institucional sigue siendo cuestionada.
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